AALBORG: - Det var venligt gjort af dig. Du er en ener, siger en rørt 80-årig Carl Udholm til buschauffør Søren Bo Madsen.

Carl Udholm var mandag morgen taget ud til busselskabet Keolis i Aalborg Øst for at takke Søren Bo Madsen for hans gode service.

Fredag 24. februar var Carl Udholm netop trådt ud fra apoteket ved Nørresundby Torv, da han så, at rute 17 i retning mod Saltumvej kom kørende. Det var den bus, han skulle med for at komme hjem til Vejgaard. Uden den store forhåbning om at kunne nå netop den afgang, begyndte Carl Udholm at gå hen mod busstoppestedet.

Søren Bo Madsen havde allerede fornemmet, at den 80-årige mand gerne ville med hans bus, da han kørte forbi ham ved apoteket. Det var ved at knibe med at holde tidsplanen, men Søren Bo Madsen standsede alligevel og ventede i ekstra tid, så Carl Udholm kunne nå at komme med. Buschaufføren gjorde det lettere for Carl Udholm at komme ind ved at åbne midterdøren.

- Jeg kunne jo se, at manden ikke ligefrem var en, der kunne løbe et maraton, siger Søren Bo Madsen og kaster et blik hen på det sæt krykker, der står ved siden af Carl Udholm.

- Du ønskede passagererne god weekend flere gange. Du var så flink og opmærksom, siger Carl Udholm til Søren Bo Madsen.

Godt opdraget

Søren Bo Madsen er rørt over, at hans service har påvirket den 80-årige mand.

- Det er usædvanligt, at en kunde bliver så taknemmelig over, at jeg passer mit arbejde, siger han.

Søren Bo Madsen er uddannet smed, men har kørt metrobus og bybus i syv år. Han mener selv, at han har fået en god opdragelse hos Jørgen Clausen, der startede Solsidens Turistfart. Her kørte Søren Bo Madsen nemlig bus i 1980’erne.

- Vi var i oplæring i tre-fire uger, og det blev vi ved med at være, indtil vores service var i orden. Vi skulle gøre sådan, at kunderne kom igen, siger Søren Bo Madsen og tilføjer, at alle buschauffører gør det så godt, de kan:

- Men vi er lige så forskellige, som kunderne er.