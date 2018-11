Buschauffører protesterer: Tidspres rammer passagererne

ODENSE: Der er ikke taget højde for snevejr, trafikpropper, uheld og andre mulige forhindringer i løbet af en buschaufførs dag i de køreplaner, som landets bybusser og rutebiler kører efter.

Desuden er der ikke indlagt tilstrækkeligt tid til, at buschaufførerne kan holde pause og tage sig ordentligt af deres passagerer.

Sådan lyder det fra transportgruppen i fagforeningen 3F, som søndag holder stormøde for over 800 buschauffører.

Generelt er arbejdspresset stort, og buschaufførerne understreger, at det ikke kun er et problem for chaufførerne selv, men i høj grad også for passagererne.

Foruden de stramme køreplaner klager chaufførerne over færre busruter og færre afgange som en konsekvens af nedskæringer i de kollektive busruter.

- Det rammer ikke de velbjærgede danskere, som kan anskaffe sig en ekstra bil for at løse deres transportbehov.

- Det rammer danskere med en tyndslidt tegnebog og beboerne i de tyndest befolkede dele af landet, siger forhandlingssekretær Kim Poder fra transportgruppen i 3F.

3F har udsendt en rundspørge til landets buschauffører. Flere end hver tredje har svaret på fagforeningens spørgsmål. Blandt dem siger syv ud af ti, at de ikke har tid til at holde de nødvendige pauser i løbet af deres arbejdsdag.

Med stormødet i Odense vil buschaufførerne sende en besked til politikere og trafikselskaber om, at deres arbejde er præget af et stort tidspres.

Forhandlingssekretær Kim Poder peger på, at det er trafikselskabernes ansvar at lave køreplaner, som er realistiske.

Busruter bliver som regel opmålt, ved at trafikselskaberne kører ruterne i personbiler og i samme forbindelse tager tid på, hvor langt tid det tager at køre den enkelte rute.

- Det er den tid, som buschaufførerne efterfølgende skal følge med passagerer ud og ind og med en bus, der er 10, 12 eller 15 meter lang gennem trafikken på en rute, der er målt op i en personbil.

- Der er ingen, der måler ruter op i en bus, og det betyder, at tiderne bliver de facto forkerte, siger Kim Poder.

Samtidig er buschaufførerne utilfredse med, at de ofte har samme tid til at køre en rute, uanset om det er i myldretiden eller sent om aftenen, hvor der er langt mindre trafik på vejene.

