Bussen i Aalborg: Kaffe og cykelløb

AALBORG: NORDJYSKE Bussen holder i dag ved opløbsområdet ved cykelløbet PostNord Danmark Rundt. Vi holder klokken 13-18 på nordsiden af Skydebanevej ved vejen ned til Marina Fjordparken, lige før opløbsstrækningen - og alle er velkomne til at kigge ind til en snak, en kop kaffe og et stykke kage, uanset om er til stede som publikum til cykelløbet, bor i området eller af andre grunde befinder sig i området i eftermiddag. Cykelrytterne ventes tilbage i Aalborg ved 16-tiden efter en rundtur på 218 km i det nordjyske sommerland, både nord og syd for fjorden, og løbet slutter med tre runder, der fører feltet forbi Aalborg Portland Park, gennem Mølleparken, rundt om Kridtgraven og ad Mølholmsvej og Skydebanevej forbi NKI Racing Arena, hvor løbet slutter.