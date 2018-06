Busser erstatter tog i otte uger

NORDJYLLAND: Skal man ud og køre med tog i sommerferien, gør man klogt i at undersøge afgangene og regne med længere rejsetid.

Fra 30. juni til 26. august - de otte uger, hvor skolebørnene holder sommerferie - kører der nemlig ingen tog mellem Aalborg og Langå, og derfor erstatter DSB togene med busser.

- Banedanmark er i gang med et omfattende sporarbejde mellem Hobro og Langå, hvor der er behov for at lukke banen helt i en periode. Derfor har vi overfor Banedanmark peget på, at sommerferien er den periode, hvor man generer vores kunder mindst, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

Han erkender dog, at pendlerne kun har tre ugers ferie.

Når busser skal erstatte togene, vil det give længere rejsetid, men da DSB opretter tre buslinjer - med farverne rød, blå og grøn - er det afhængigt af, hvor man skal hen.

Skal man fra Aalborg til Aarhus, vil rejsetiden blive forøget med 16 minutter, men hvis man skal fra Randers til Aalborg kan man opleve, at rejsetiden bliver forlænget med 45 minutter.

Ingen cykler med busserne

Det vil heller ikke være muligt at tage cykler med i togbusserne.

- Vores opgave er at køre tog, så vi er også kede af det, men vi forsøger i stedet at lave de bedste løsninger for kunderne i den periode, hvor det er nødvendigt at indsætte busser, siger Tony Bispeskov.

I sommerferien kører DSB normalt med 20-30 procent færre passagerer end normalt.

Grunden til, at det er nødvendigt at indsætte togbusser fra Aalborg til Langå, selvom skinnearbejdet kun foregår på 45 kilometer af strækningen, er ifølge Tony Bispeskov, at det ikke er muligt at vende togene på strækningen. Derudover skal banen bruges af arbejdskøretøjer og signalerne vil være slukket på en del af stækningen.