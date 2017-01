I alt blev seks busser kaldt til syn under en razzia tirsdag - halvdelen af dem fordi nødåbnings-udgangene sad fast, og de resterende på grund af bremsefejl. I et tilfælde var bremserne så dårlige, at bussen slet ikke kunne bremse på højre forhjul. Foto: Lasse Sand Rasmussen

Busser tilbageholdes efter bremsefejl