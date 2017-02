AALBORG: Det har været nogle hårde dage for Aalborg Håndbolds spillere i kølvandet på skuffelsen ved Final4 på hjemmebane. Men onsdag slog aalborgenserne hårdt tilbage med en sejr på 28-24 i topkampen mod Bjerringbro-Silkeborg i Gigantium.

- Det var kummerligt, det vi leverede i pokalsemifinalen, og det kan jeg stadig vågne op om natten over. Men den her præstation hjalp på det. En sejr var også en nødvendighed, når vi nu har en ambition om at vinde grundspillet. Nu fik vi slået et hul på fire point, siger Buster Juul.

Han prøver at forklare forskellen på lørdagens nedsmeltning mod Skjern og onsdagens totale optur mod BSV på denne måde.

- I weekenden fungerede de ting, vi havde snakket om ikke rigtig, og så skulle vi ud i alternativer, som så heller ikke fungerede.

- Mod BSV fungerede alt det, vi havde snakket om i angrebet, vores forsvar stod helt kanon og Mikael Aggefors havde skide gode redninger. Det gav god motivation til holdet, at vi kunne se, at det benhårde arbejde gav pote, forklarer Buster Juul.