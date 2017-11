Buster Juul: Vanvittig fysik

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold var på vej mod et højst overraskende point i lørdagens udekamp mod polske Kielce, der først 22 sekunder før tid afgjorde opgøret med sejrsmålet til 28-27.

- Vi er selvfølgelig frustrerede og skuffede, for vi var virkelig tæt på. Vi kunne ligeså godt have vundet den kamp. Det var de små ting, der vippede over til deres fordel i de sidste minutter, hvor de også fik lidt hjælp af dommerne. Men sådan er det, når lille Aalborg kommer på så stor en udebane som den her, sagde venstrefløjen Buster Juul efter kampen.

Aalborg Håndbold tog i store dele af kampen målmand Mikael Aggefors ud og spillede syv mod seks i angrebet.

Det var med til at gøre kampen tæt, vurderede Buster Juul.

- De havde meget svært ved at håndtere det, og jeg synes, vi spillede godt og med god gejst og parathed. Det er sådan, vi skal præstere hver gang, lød der fra fløjen, der ikke lagde skjul på, at Kielces mange verdensstjerner var en stor mundfuld.

- De kom med en vanvittig fysisk. Der er en verden til forskel i forhold til kampene i den hjemlige liga. De var virkelig stærke. Til gengæld synes jeg ikke, de spillede ret hurtigt, og som sagt synes jeg, vi havde gode muligheder for at få noget med hjem. Men desværre lykkedes det ikke.

Aalborg Håndbolds næste udfordring er en hjemmekamp på onsdag mod Århus Håndbold.