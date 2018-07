Bustest inden Dana Cup i Hjørring: Se, den kan bremse

BRØNDERSLEV/HJØRRING: Sidste sommers afsløring af defekte busser under fodboldturneringen Dana Cup i Hjørring gav ridser i lakken til både busbranchen og Dana Cup.

Det må ikke ske igen, og derfor var der fredag arrangeret bremsetest og fremvisning af de busser fra Jørns Busrejser i Brønderslev, der i år skal fragte de tusindvis af unge fodboldspillere rundt under fodboldturneringen i Hjørring

Busserne ser væsentlig nyere ud, og Jørns Busrejser i Brønderslev lover daglige bremsetest af de busser, der i uge 30 skal køre deltagerne under Dana Cup.

- Vi tester bremserne hver morgen. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at der ikke kan ryge en bremseklods i løbet af dagen, men vi har meget stor fokus på, at alt er i orden, siger vognmand Jørn Pedersen.

Direktør for Dana Cup Jette Andersen (tv.), direktør for Danske Busvognmænd, Michael Nielsen (i midten) og vognmand Jørn Pedersen er enige om, at sidste års busskandale ikke må ske igen. Foto: Bent Bach

Det må da heller ikke ske igen, at defekte busser stjæler billedet og sender mørke skyer hen over fodboldturneringen

- Det er klart, at det kan vi ikke leve med, at der er så meget negativ omtale af transporten af spillere. Vi har i år stillet klarere krav til bussernes standard, siger direktør for Dana Cup, Jette Andersen.

Politiet fandt bremse og styrefejl på halvdelen af de cirka 60 busser fra Hjørring Citybus, der kørte under sidste års fodboldturnering, og det har givet reaktioner fra deltagerne.

- Vi oplever da deltagere, der vil bo inde midt i Hjørring, fordi det har gjort dem utrygge ved transporten. Sådan må det ikke være, fastslår Jette Andersen.

Foto: Bent Bach

De mange sager med defekte busser har da også givet genlyd i hele busbranchen.

- Selvfølgelig er der sket meget ovenpå på sådan en sag. Det har fået os til at kigge indad og skærpe kontrollen af bussernes stand, siger direktør i brancheorganisationen, Danske Busvognmænd, Michael Nielsen.

Der er da heller ingen, der er i tvivl om, at politiet også i år vil følge op med kontroller under Dana Cup.

- Det ved vi, at de gør, og det ville da også være mærkeligt andet, siger Jørn Pedersen.

Foto: Bent Bach