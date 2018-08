Busvognmænd: Vi er kede af dumpede busser ved Smukfest

Der er problemer med bussikkerheden ved dette årets Smukfest.

Et godt stykke over halvdelen af busserne, som Sydøstjyllands Politi har kontrolleret, er dumpet i kontrollen.

Det er ifølge administrerende direktør i brancheforeningen Danske Busvognmænd, Micheal Nielsen, utilfredsstillende.

- Vi er utroligt kede af, at resultaterne er, som de er. Det tager vi selvfølgelig op både med det enkelte medlem, der er ansvarlig, men også generelt set, siger Michael Nielsen.

Fem ud af seks busser, som politiet torsdag klokken 13.20 har tjekket, er dumpet. Heraf dumpede to af busserne også politiets undersøgelser onsdag.

Ud af de 18 busser, som blev undersøgt onsdag, skulle 11 videre til syn, mens én bus blev sendt på værksted.

Selv om en bus dumper kontroltesten, er det ifølge direktøren ikke sikkert, at den er til fare for færdselssikkerheden.

- Bussen er stadigvæk det mest sikre transportmiddel. Man skal huske, at fordi en bus bliver kaldt til omsyn, så betyder det ikke, at den er til fare for færdselssikkerheden.

- Hvis den er til fare for færdselssikkerheden, skal pladerne klippes, siger Micheal Nielsen.

En af busserne, der har dumpet kontrollen, har fået klippet nummerpladerne, efter at den havde fået kørselsforbud.

Ansvaret er ifølge Michael Nielsen delt over flere. Både chauffører, vognmænd, synshaller og politiet har en rolle, men i sidste ende peger direktøren på vognmanden som ansvarlig.

- Det er vognmanden, der i sidste ende har ansvaret. Men han deler det med en hel masse. Vi skal alle sammen sørge for, at vi gør det bedre, siger Michael Nielsen.

Direktøren hæfter sig ved, at der ikke var problemer med busserne ved fodboldturneringen Dana Cup, hvilket glædede ham, men ved Smukfest er noget gået skævt.

/ritzau/