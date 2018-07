Succesfuld blomsterbutik lukker: Det er både trist og vemodigt

SNEDSTED: Anja Olesen har efter fire år som selvstændig i Snedsted valgt at sige, at nu er nok nok. Hun lukker sin blomsterforretning P.E. Jeppesen 21. juli. Normalt lukker man sin forretning, enten fordi den går dårligt eller, at man har nået pensionsalderen. Ingen af delene gør sig gældende for Anja Olesen. Forretningen går godt - faktisk så godt, at hun ikke kan følge med. Og ung er hun også.

- Jeg har langt mere end fuldtid, og det hænger ikke sammen med familien. Og nogle gange bliver man nødt til at tænke på sig selv, siger Anja Olesen, som selvfølgelig er ked af, at Snedsted mister sin blomsterforretning. Altså medmindre en køber melder sig på banen, for inventar, kundekartotek og goodwill er til salg.

Hun oplever, at der er svært at få nok kvalificeret arbejdskraft.

- Det er jo ikke alle, der kan binde en blomsterbuket, siger Anja Olesen, som selv er uddannet blomsterdekoratør.

Beslutningen om at lukke forretningen blev ikke truffet fra den ene dag til den anden. Der gik noget tid, hvor der blev overvejet for og imod.

- Det er både trist og vemodigt, men nu jeg er helt afklaret med det, siger Anja Olesen.

Anja Olesen håber på, at der melder sig en køber.

- Det vil være godt for byen, og der er jo et kæmpe opland, så det vil kunne hænge sammen, siger hun.

Når blomsterbutikken i Snedsted lukker, så skal kunderne køre til Thisted for at købe buketter, kaktusser eller sammenplantninger.