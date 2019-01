Gemt bag disken: Butikker sælger 20 millioner færre cigaretter

KØBENHAVN: I 2018 blev der langet 20 millioner færre cigaretter over disken i Netto, Føtex og Bilka.

Dermed konkluderer Salling Group, der står bag de tre butikker, at tiltaget med at gemme tobak af vejen i butikkerne har virket.

- Det er virkelig overraskende og positivt. Det er skønt, at den indsats, vi har gjort, virker, siger Per Bank, der er administrerende direktør i Salling Group.

Cigaretter og andet tobak blev først gemt af vejen i butikkerne fra 1. august 2018, og derfor forventer Salling Group endnu færre solgte cigaretter i 2019, fordi man får et helt år med skjult tobak.

Det årlige salg ligger normalt på godt 500 millioner cigaretter.

For koncernen har det kostet et lille tocifret millionbeløb i manglende omsætning, men det er det værd, mener Per Bank.

Trods resultaterne har Salling Group ingen intentioner om helt at stoppe for salget af tobak i dets butikker.

- Vi vil gerne give vores kunder den allerstørste valgfrihed. Og de voksne, der har taget et bevidst valg om at ryge, er ikke dem, vi ønsker at ramme her.

- Vi ønsker at sikre, at unge ikke begynder at ryge. De voksne, der ønsker at ryge, skal selvfølgelig fortsat kunne købe cigaretter hos os, siger Per Bank.

Hos Kræftens Bekæmpelse er projektchef for tobaksforebyggelse Niels Them Kjær ikke overrasket over resultatet fra Salling Group.

- Når cigaretter er udstillet i kiosker og dagligvarebutikker, så virker det ligesom reklamesøjler, og det får flere børn og unge til at ryge.

- Det at gemme tobakken væk er en af de mest effektive måde at forhindre børn og unge i at begynde at ryge, siger han.

Han er dog ikke sikker på, om det nødvendigvis betyder, at der kommer færre rygere, eller om de blot køber deres cigaretter et andet sted.

- Hvis vi skal have den fulde effekt af det her, så er vi nødt til at få det til at gælde i samtlige butikker og kiosker. Så vi er nødt til at få noget lovgivning på det her område, siger Niels Them Kjær.

Den bedste metode til at få færre rygere vil dog være at hæve priserne på cigaretter markant.

- Vi har set det i Norge, hvor prisen er den dobbelte af, hvad den er i Danmark. Der er der stort set ikke nogen børn og unge, der ryger til dagligt, siger han.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er rygning skyld i, at tusindvis hvert år får kræft, og røgen er skyld i, at 5000 hvert år dør af kræft. Dermed er rygning skyld i hvert tredje kræftdødsfald.

