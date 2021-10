Elektronikkæde vil genbruge kasserede computere og vaskemaskiner

KØBENHAVN:Elektronikkæden Power vil fremover tage kundernes brugte elektronik retur, reparere produkterne og sælge dem under navnet Repower.

Det oplyser direktør Jesper Boysen, Power Danmark.

- Vores branche er ikke kendetegnet ved at være miljødarling. Vi gør det her, fordi vi er nødsaget til at bevæge os mere over i det grønne, siger han.

Repower får premiere til næste år og bliver ifølge direktøren en slags butik i butikken.

Her modtager og reparerer man brugt elektronik som mobiltelefoner, computere, radio- og TV-udstyr samt hårde hvidevarer.

Kunder, der indleverer brugt elektronik, optjener rabatpoint, som kan bruges til at handle for i kæden.

Hvis man køber et produkt, der har været brugt før, får man samme reklamationsret som på et nyt produkt.

- Der er fuld reklamationsret på de her produkter. Det er på samme måde, som du har reklamationsret, når du køber et nyt produkt, siger Jesper Boysen.

Direktøren forventer ikke, at genbrugsdelen kommer til at stjæle omsætning fra salget af ny elektronik.

Det er nemlig en helt anden kundegruppe, man forventer at se.

- Det her er ikke et tiltag, der skal tage omsætning fra de nye varer. Det er supplement, hvor vi henvender os til de kunder, der køber brugte varer i eksempelvis Den Blå Avis, siger Jesper Boysen.

Det bliver ifølge direktøren faglært arbejdskraft, der skal stå for reparationerne.

- Det er en stor satsning for Power, og vi skal ud og ansætte cirka syv personer ekstra per butik, siger direktøren.

De produkter, som ikke kan repareres, sørger organisationen Elretur for at adskille og oparbejde.

Det gør det muligt at genanvende komponenter og sjældne råstoffer.

En mobiltelefon indeholder for eksempel op til 60 forskellige grundstoffer, som kan udvindes og genanvendes i andre produkter.

I Elretur mener direktør Morten Harboe-Jepsen, at initiativet fra Power kan blive et "folkeligt gennembrud for brugt elektronik".

- At brugt elektronik nu ser ud til at blive mainstream er en udvikling, som vi har arbejdet hårdt for i flere år, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/