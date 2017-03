KOLDBY: Hen over jul og nytår 2015-16 var BV Trappen i Koldby meget tæt på at lukke helt på grund af en konkursbegæring, men det lykkedes dengang at rekonstruere virksomheden og bevare to ud af tre arbejdspladser.

Nu glæder direktør Peter Vang Larsen sig over, at det er lykkedes at realisere et positivt nettoresultat for regnskabsåret 2016 på 252.000 kroner før skat.

- Vi er selv tilfredse over at være nået til et lille plus, siger Peter Vang Larsen.

Han understreger, at der er brugt mange ressourcer og penge på at få etableret en konkurrencedygtig virksomhed. Der er således investeret meget i at retablere selskabets omdømme og få højnet kvalitetsniveauet.

Det er i 2016 lykkedes BV-Trappen at få udbygget forhandlernettet således, at selskabet i dag har samhandelsaftaler med alle de store trælaster, og der leveres ligeledes til flere af de store byggekoncerner.

I år ventes det, at udbygningen af forhandlernettet fortsætter. Målet er, at også de nordiske lande kommer til at udgøre en større del af omsætningen.

- Forventningerne til 2017 er særdeles positive. Vi har i dag så stor en ordrebeholdning, at den svarer til 50 procent af årets budget, siger Peter Vang.

Han nævner, at der i disse måneder leveres trapper til flere store projekter i hele Danmark. Et af de største igangværende projekter er 140 trapper til et projekt i Vanløse.

Fabrikken beskæftiger cirka 35 mand.

- Vi har forrygende travlt. Der arbejdes på fabrikken fra fem morgen til otte aften, siger Peter Vang Larsen.