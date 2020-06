13 ansøgere indstillet til 6,3 mio. kr. af LAG- og FLAG-midler

THY-MORS:På det seneste bestyrelsesmøde 11. juni i bestyrelsen for LAG Thy-Mors indstillede man LAG- og FLAG-projekter til ca. 2,6 mio. kr., fordelt på 13 ansøgninger ud af de 30, der var indgået. Forud havde bestyrelsen på to tidligere møder i alt projekter til at modtage i alt ca. 6,3 mio. kr., inklusive LAG Thy-Mors’ andel af de ekstra 30 mio. kr., erhvervsminister Simon Kollerup (S) har fået tilført LAG-området til bæredygtig udvikling og grøn omstilling, fremgår det af en pressemeddelelse fra den lokale LAG.

De indstillede projekter Følgende LAG-projekter blev indstillet: Thy Sejlmager, Thisted: 71.228 kr. til udvidelse af lagerkapacitet. DUI Leg og Virke, Nykøbing: 82.493 kr. til indkøb af spil og andre mateiraler til fritidsaktiviteter på fire skoler på Mors, såkaldte A-Teams. Dagli’ Brugsen, Frøstrup: 158.317 kr. til solceller på bygningen og skærme i butikken, så elproduktionen kan følges. CIrkus Liberty: 290.214 kr. til tribune i forbindelse med etableringen af en udendørs cirkusscene, Karrusellen, på Mors. Rasmus Johnsen, Klitmøller: 50.000 kr. til kortlægning af seks udvalgte iværksættermiljøer fra Bornholm til Thy som innovationsmotorer for bæredygtig transformation. Vild Is, Nr. Vorupør: 80.000 kr. til igangsætning af produktion af økologisk sodavandsis med fire smagsvarianter - solbærl, ribs, stikkelsbær og havtorn, altsammen høstet i Thy. Thy Turistforening: 80.000 kr. til Thy Tours, hvor man sammenstykker oplevelser i pakker samt skaber tilgængelighed, infrastruktur og formidling til gæster som vækst og udvikling for de lokale turismeaktører. Opmactic, Thisted: 200.000 kr. til etablering af faciliteter til automatiseret produktion af kabler. Opmatic er en del af ”Code of Care” konceptet og arbejder målrettet, med at hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet og få dem integreret på arbejdspladserne. Følgende FLAG-projekter blev indstillet: Limfjordsrådet: 150.000 kr. til videreudvikling af ”Fisketuren går til Limfjorden”, som man 2018-19 har medfinansieret sammen med fem andre LAG/FLAG-grupper. Den selvejende institution Andromeda, Gærup: 550.000 kr. til udvikling af maritime tilbud og dermed ny arbejdspladser ved køb af skonnerten ”Jylland”, der hidtil har været lejet, som et socialpædagogisk opholdssted for unge. Kreativitetshuset i Strandkanten, Lildstrand: 312.595 kr. til indretning med værkstedsfaciliteter, kunstnerbolig, kursuslokale samt to enkeltværelser og tre dobbeltværelser med fællesfaciliteter. Viking Adventures, Klitmøller: 87.131 kr. til etablering af mobil surfskole. Klitmøller Collective, Klitmøller: 500.000 kr. bygning af domicil og lager. VIS MERE

Til ansøgningsrunden indkom der 12 FLAG-ansøgninger (fiskeriområdet, red.). De 12 ansøgere havde søgt om ca. 5,5 mio. kr. Der blev indstillet fem FLAG-projekter til i alt 1,6 mio. kr.

Til ansøgningsrunden indkom der endvidere 18 LAG-ansøgninger (landdistrikter, red.). De 18 ansøgere havde søgt om ca. 3,3 mio. kr. Der blev indstillet otte LAG-projekter til i alt 1,0 mio. kr., heraf én indstilling i den grønne pulje.

Bestyrelsen for LAG Thy-Mors udtrykker i pressemeddelelsen stor tilfredshed med de indkomne ansøgninger og kvaliteten af projekterne, men håber på flere grønne projekter fremover.

Kasserne er nu tømt, men ...

LAG Thy- Mors har nu i princippet tømt LAG- og FLAG-kasserne for i år. Imidlertid ser det ud til, at der kan komme en ekstra ansøgningsrunde i efteråret 2020, hvor der kan indstilles såkaldte tilbageløbsmidler fra projekter, der ikke er eller bliver gennemført. Man ved allerede nu, at der på grund af en konkurs, hos en tidligere indstillet virksomhed kan blive tale om tilbageløb af midler, hedder det.

En eventuel kommende ansøgningsrunde i efteråret med tilbageløbsmidler vil blive annonceret på hjemmesiden www.lag-thymors.dk og på facebooksitet ”LAG Thy-Mors”.

Videre hedder det, at koordinator Inger Bøgh Bisgaard altid er klar med råd og vejledning til ommende ansøgere, og hun opfordrer alle ansøgere til at deltage på orienteringsmødet eller kontakte hende, inden ansøgningen påbegyndes.