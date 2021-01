25 år med sport og bevægelse

Tirsdag I denne uge har virksomheden Ji sport i Brønderslev 25 års jubilæum. Den ligger i de lokaler, hvor Active Sportswear tidligere holdt til, og de kom til byen fra Gandrup af i maj 2018.

- Der boede vi til leje, og vi ville gerne have nogle bedre forhold og gerne have den synergi, der er ved at bo, hvor vi kan benytte os af ungarbejdere i højsæsonen og tror, vi kan tiltrække bedre personale, fortæller direktør Thomas Jeppesen.

Kontorleder Tea Jeppesen peger på, at man ønskede at flytte til en større by, hvor der også var let transport fra Aalborg.

- Vi har også fået samlet lager og kontor, og det giver synergier i huset, fortæller hun og giver som eksempel, at det er let lige at hente en bold på lageret.

Ji sport sælger sportsudstyr til især skoler og institutioner, som har været deres hovedmålgruppe i mange år. De sælger til både Danmark, Norge, Sverige og Finland og har også en svensk og en norsk medarbejder i Brønderslev, som tager imod ordrer.

Det er blandt meget andet bordtennisbat, frisbees og ketsjere.

Det kan også være fodbolde, ærteposer og skumbolde.

- Det er sådan noget, som skoler altid skal bruge og som børnene smider væk - børn får altid en bold skudt op på taget eller i hækken. Der skal købes bolde hvert år, smiler kontorassistent Anne-Cathrine Møller.

En ny ting er pickleball, som er en form for blanding af badminton, bordtennis og tennis, og som er blevet meget populært.

- Det er helt stukket af på skolerne, fortæller Anne-Cathrine Møller.

Ji sport gør også meget i produkter, der understøtter læring hos børn.

- Vi har en niche indenfor aktiv læring og bevægelse, fortæller Anne-Cathrine Møller.

Det kan fx være en taske med terninger og kegler, måske med tal på, eller bogstaver, så man kan øve vokaler eller konsonanter. Der følger et hæfte med hver taske med forslag til, hvordan man kan bruge sagerne i praksis med børnene. Det kan også handle om samarbejdsøvelser.

- Det er lavet både til læring og til trivsel, fortæller Anne-Cathrine Møller.

Ji sport kan også dekorere en skolegård med termoplast - det kan være med tal og bogstaver, som opfordrer børnene til at lege og lære, og det kan være spil og hinkebaner.

- Vi har lige købt konceptet Leg på Streg. Det er et tværfagligt koncept, hvor man bevæger sig samtidig med, at man lærer, fortæller Thomas Jeppesen.

Ji sport udvikler og designer også selv udstyr til aktiv læring.

- Vi er gode til at finde nicher. Skolerne vil altid gerne have noget nyt, fortæller Tea Jeppesen.

De oplever også, at flere private køber udstyr til aktiv læring derhjemme, ligesom de også sælger udstyr til fitness i hjemmet.

Flere markeder

I den senere tid har Ji sport også fokuseret på at komme ind på klubmarkedet og på det private marked.

- Til foreninger sælger vi fodboldmål, bolde, og vi sælger skumrevisitter og airtracks til gymnastikforeninger, giver Thomas Jeppesen som eksempler.

De sælger også fx yogamåtter og fitnessudstyr - der er helt utroligt mange forskellige ting, hvilket firmaets lager i Brønderslev også vidner om. Her er hylder i endeløse rækker og til højt op til loftet spækket med alskens udstyr til en masse forskellige måder at bevæge sig på og dyrke sport på.

- Jeg tror vi har over 5000 varer i vores katalog på 406 sider, konstaterer Thomas Jeppesen.

Firmaet har også en idé i støbeskeen, så folk lettere kan se, hvad de køber.

- Vi overvejer at lave et showroom, som har åbent en dag om ugen. Så kan skolebørn hente produkter og se dem, inden de køber, fortæller Thomas Jeppesen, der også peger på, at man ønsker at sælge endnu mere til lokalområdet.

Godt halvår

Det går ganske godt med firmaet. Deres regnskab løber fra 1.7 til 30.6, og det seneste halve år ser godt ud.

- Det første halvår er det bedste, vi nogensinde har haft, fortæller Thomas Jeppesen, der peger på, at man de fleste år har haft sorte tal på bundlinjen.

Han glæder sig også over flytningen til Brønderslev.

- Det har været helt fantastisk. Vi er blevet taget godt imod af Erhvervscentret, og der er så mange synergier i, at der er fine transportmuligheder. Bygningerne var rigtigt godt egnede til vores behov, fortæller Thomas Jeppesen.

- Vi synes, det er et rart sted at være, fortæller Tea Jeppesen, der også kan melde om, at det er blevet lettere at få medarbejdere.

Ji sport ligger for enden af Maltvej og har 13 medarbejdere.

Bygningen rummer både kontor og lager og er på omtrent 2300 kvadratmeter tilsammen.

Thomas Jeppesen vurderer, at Ji sport på landsplan er den tredjestørste leverandør af små rekvisitter til skoler.

På grund af corona bliver jubilæet ikke fejret på traditionel vis - men Ji sport markerer det med gode tilbud på nogle af deres produkter.