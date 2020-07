50 år med et landbrug i vækst

VREJLEV:Kristian Kjær overtog Vrejlev Møllegård ved Poulstrup 11. august 1970, og gennem alle 50 år har bedriften udviklet sig og været i stabil vækst.

De 50 år som selvstændig landmand skal fejres. Jubilæet markeres med reception fredag 17. juli klokken 13 i det nyopførte kornhus på Vrejlev Møllegård. For selve jubilæumsdagen ligger jo midt i høsttid, og her har markarbejdet - som altid og helt i Kristians ånd - førsteprioritet.

Naturlig udvikling

Kristian og Grete gjorde sig ikke tanker om, at deres gård med årene skulle udvikle sig til et kæmpe-landbrug, da de første gange trådte ind af døren på Vrejlev Møllegård.

- Men som tiden er gået, har det været helt naturligt. Og vi har aldrig fortrudt de ting, vi har gjort. Og hvis vi skulle starte forfra i dag, ville vi gøre nøjagtigt, som vi gjorde dengang, siger Kristian Kjær fra sin plads ved bordenden i køkkenet på Vestergård på Grunderupvej, hvor han og Grete flyttede til for otte år siden.

Fra sin stol har han overblik over den flotte, gamle landbohave og de frodige sommervækster. Men det er ikke her han bruger sin tid. Allerhelst er han i gang på Vrejlev Møllegård, der fortsat er centrum for al aktivitet.

Et fælle projekt

Når Kristian fortæller om sit livsværk, siger han konsekvent vi: ”Vi har, vi vil, vi gjorde”. Og ”Vi” omfatter selvfølgelig hans hustru Grete, som han blev gift med samme år, som parret flyttede ind på Vrejlev Møllegård. ”Vi” omfatter familien inklusiv sønnen Thomas, som er stærkt på vej til at overtage landbruget i et glidende generationsskifte. Og ”Vi” omfatter også stedets mange medarbejdere. For de ansatte kommer hurtigt til at tage ejerskab, fordi de føler sig som en del af holdet - en del af et fælles projekt.

- Vi fik den første medhjælper året efter, vi etablerede os, og vi har alle år haft utrolig dygtige og loyale medarbejdere.

Én medarbejder har snart 30 års jubilæum, mens andre har både 15 og 17 års erfaring på stedet.

- Det er vi rimelig stolte over. Og det giver stabilitet, smiler Kristian Kjær.

Bedriften anno 2020

Vrejlev Møllegård tæller i dag 27 ansatte, og omfatter otte ejendomme med 2000 søer og tilhørende produktion af slagtesvin. Vrejlev Møllegård driver 1600 hektar dyrket jord - knap halvdelen af jorden er forpagtet.

For fire år siden blev biogasanlægget ved Vrejlev Møllegård etableret.

- Det er en ok forretning, men så er det også sagt. Det er bedre at drive svinebrug end biogasanlæg, konstaterer Kristian.

Han fremhæver en vigtig sidegevinst ved, at gylle og dybstrølsen fra staldene pumpes direkte til biogasanlægget og omdannes til grøn energi. Den afgassede gylle lugter nemlig ikke, når den køres ud på markerne. Og det fremmer det gode naboskab.

Mod og lange dage

Ekspansion gennem alle årene har krævet hårdt arbejde, lange arbejdsdage og ikke mindst mod til at tage næste skridt.

- Det er nok et gen jeg har: Man skal fremad. Og det var vi enige om, siger han med et nik i retning af Grete, der bekræfter udsagnet.

Da parret overtog gården, var det med en lille flok køer, grise og 38 hektarer under plov, men allerede første år valgte de at satse på svinebrug.

- Den gang var vi glade, når hver so fik 17-18 grise om året. I dag fravænder vi 37-38 smågrise fra en so.

- I dag leverer vi 60.000 grise til Danish Crown. Vi har lige købt en ejendom mere, og nu kan vi opfede alle vores egne grise til slagteriet - cirka 75.000.

Den nye generation

I 2019 blev det store skridt i generationsskiftet en realitet. Det var en milepæl i Grete og Kristians liv at overdrage hovedparten af deres fælles livsværk til næste generation. Kristian Kjær ejer i dag ti procent af virksomheden.

- Men i dagligdagen er det Thomas, der styrer det, siger parret.

- Og det er en fornøjelse at se.

Kristian møder fortsat ind hver dag inden klokken syv på møllegården, og her er der fortsat brug for hans arbejdsindsats og erfaring. Han stortrives med de praktiske udfordringer og sin rolle som problemknuser ude i felten. Og han kan stadig arbejde igennem til ud på de små timer, når der er brug for det.

En ekstra skalle

Kristian Kjær haft fokus på et effektivt landbrug med højt udbytte med lavest muligt omkostninger. Men det veldrevne landbrug skyldes ikke mindst en ihærdig arbejdsindsats.

- Gennem mange år har vi kunnet arbejde os ud af problemerne.

- Sådan kørte vi nok de første 30, 35 år - man gav den en ekstra skalle, hvis det kneb. Nu er det vigtigste at lede arbejdet, konkluderer han.

Og Kristian Kjær har det ifølge eget udsagn allerbedst: - Når det hele det lykkes.

- Vi har heldigvis altid kunnet holde kreditorerne væk fra døren, siger Kristian Kjær, der aldrig har haft brug for økonomiske redningspakker.

- Det er vi rimelig tilpas med, siger han stilfærdigt og tilføjer, at det har været 50 år med både op- og nedture for branchen.

Politisk engagement

Kristian Kjær har gennem årene som aktiv landmand været engageret i en lang række tillidsvalgte hverv inden for branchen. Han har været aktiv i landboforeningens bestyrelse og dens udvalg, Andelsgrovvarebestyrelse, Landsforeningen af Andelsgrovvarer, Danske Andelsselskaber og Landbrugsrådet.

Kristian Kjær sad frem til 2017 i bestyrelsen for et landbrugsselskab i Polen, der favnede 400 danske landmænd, og her var han medvirkende til at vende et driftsunderskud til et pænt plus på bundlinjen.

Politisk har Kristian Kjær i en længere periode været formand for den lokale Venstrevælgerforening. Han har været valgt til byrådet for Venstre i den gamle Hjørring Kommune. Lokalt var han i en årrække formand for det lokale landsbyråd, og han var en af hovedkræfterne, da Vrejlev-Hæstrup Hallen blev en realitet.

De mange tillidshverv er fortid. Dog er han i bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen samt medlem af Odd Fellow i Brønderslev.

Gennem årene har Kristian og Grete rejst ud sammen for at opleve verden - og allerhelst for at studere landbrug.

Grete og Kristian nyder gerne en aftentur til sommerhuset i Løkken, der ligger en kort køretur fra hjemadressen på Gunderupvej og Vrejlev Møllegård - der hvor det hele begyndte.