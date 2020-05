Åbent igen for kunderne i Hanstholm Centret

HANSTHOLM:Hanstholm Centret har som storcentre i hele landet været lukket siden 11. marts.

Centrets butikker har i perioden haft butiksdørene lukket ud til centertorvet. Eneste undtagelse var dagligvareforretningen Fakta.

Nu er indgangene til samtlige butikker i centret atter åbne fra i dag mandag.

En situation der glæder butikkerne og centrets formand Michael Gisselbæk Sørensen, filialleder Sparekassen Thy.

- Det er rart med noget der ligner normale tilstande i Hanstholm Centret. Butikkerne er glade igen. Men det bliver alligevel med forholdsregler for at begrænse smitterisiko. Vi har derfor kun åbnet tre af centrets indgange. Der er opsat sprit ved alle indgange. Toiletterne er aflåst og bord-bænke er sat i kælderen. For der må stadig ikke forsamles på centertorvet, siger centerformanden og fortsætter:

- Vi har ikke sat striber på gulvene, som i de store centre med rigtigt mange gæster. Det mener vi slet ikke er nødvendigt i et center som Hanstholm Centret. Så mange kommer der trods alt ikke.

- Og i øvrigt synes jeg, at vi alle har lært at agere i de almindelige forhåndsregler mod smitte, så som at holde afstand og spritte af. Så det kommer til at fungere helt fint. Nu er centret åbent som før. Det har været en hård tid for butikkerne. Nu muligheden for at handle i butikkerne og derved støtte de lokale butikker igen som før, siger Michael Gisselbæk Sørensen.

I en rundskrivelse til centrets butikker har formanden meddelt at der vil blive gjort ekstra rent i centret og, at butikkerne derfor skal flytte de ting ind om aftenen, de måtte have stående udenfor.