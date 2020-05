Aflyste krydstogtskibe koster Skagen: Så dyrt bliver det

Krydstogtssæsonen skulle have været godt i gang i Skagen med masser af udenlandske gæster på ture og i butikkerne. Ingen ville være i tvivl om, at der var anløbet et krydstogtskib. Man kunne se det fra mange steder i Skagen og der var grupper af gæster anført at lokale guider på seværdighederne. Lige nu sker der ingenting.

- Oprindeligt skulle Skagen have haft 35 anløb med op til 52.605 gæster. Der er stadig tilmeldt 23 anløb med op til 33.442 gæster. Det betyder, at vi har mistet op til 19.163 gæster, forklarer Cruise manager Anne Sofie Rønne Jensen.

Der blev for to år siden gennemført en analyse af krydstogtsgæsterne forbrug i de cirka 8 timer, de befinder sig i Skagen. Analysen viste at hver gæst bruger 508 kroner og dermed er Skagen i 2020 gået glip af 9.734.804 kr, som primært ville være brugt på ture og shopping. Og tabet kan blive større. Hvis ingen af de 52.605 gæster kommer, mangler der således cirka 26 millioner kroner i omsætning i blandt andet butikkerne, hos cykeludlejeren, hos busselskaberne, på attraktionerne og til de 50 tilknyttede guider, der bliver aflønnet pr tur.

- Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om der bliver nogen sæson i år. Vi modtager daglige opdateringer fra de nationale og internationale netværk, som Skagen Havn og Cruise Skagen er medlemmer af og næsten hver dag er der desværre nye aflysninger af anløb enten her eller i de øvrige danske krydstogthavne. Det er en meget, meget trist situation, men vi håber, at vi kan få en god sæson i 2021.

Direktøren for Skagen Havn Willy B. Hansen oplyser, at ti procent af havnens omsætning kommer fra krydstogtanløb. Det svarer til fem millioner kroner. Så hvis alle anløb i år aflyses vil havnen og byen miste omkring 30 millioner kroner.

Spørgsmålet er om branchen overhovedet kommer i gang i Europa i 2020. I USA er krydstogt forbudt til 1.august. Mere end 100 skibe er ankret op ud for Florida. Skibe, der blandt skulle have sejlet i Norden i løbet af sommermånederne på vores breddegrader.

Rederierne har sendt deres besætningsmedlemmer hjem til deres respektive lande heriblandt mange til Filippinerne.

Kender man til krydstogtbranchen ved man, at de gør alt de overhovedet kan og lidt til for at sikre sig at passagerne er raske og veltilpasse. Så det var worst case scenario, at nogle af de første coronasmittede var ombord på krydstogtsskibe, og gæsterne blev isolerede i deres kahytter. Spørgsmålet er om gæsterne vender tilbage med det samme, når skibene begynder at sejle igen. Det tror havnedirektør Willy B. Hansen.

- Ja hvorfor ikke. Hvis myndighederne siger, at skibene må sejle, så har folk tillid til det. Rigtig mange af gæsterne er inkarnerede krydstogt-rejsende, som har deres foretrukne rederi og skib. Og hvis der også kommer billige krydstogt, så tror jeg på, at gæsterne stoler på, at rederierne har styr på det hele, som de plejer.

Skagen havn er for som sagt med i netværk, hvor den nære fremtid drøftes herunder, hvordan man får budskabet ud om de reelle tal omkring coronasmitte på skibene.

Det har avisen Miami Herald undersøgt i slutningen af april. Der er konstateret 2566 smittede gæster og besætningsmedlemmer med COVID-19 på krydstogtskibe. Det tal kan sammenlignes med de 3.116.992 smittede i alt i verden. 65 gæster og besætningsmedlemmer er døde. Dødsfaldene er fordelt på 20 forskellige skibe og ud af en samlet krydstogtflåde på 450 skibe. Til sammenligning var 217.182 døde på verdensplan i alt i slutningen af april.

Om det lykkes at få branchen på ret kurs ved ingen endnu, men når skibene igen anløber Skagen vil der fra rederiernes side helt sikkert være flere restriktioner omkring hensigtsmæssig adfærd på land.

- Vi kommer også til at skulle se på vores information og måde at arrangere gæsternes besøg her i Skagen, siger Cruise manager Anne Sofie Rønne Jensen.