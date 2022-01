Afslører endnu et nyt butiksområde i Nørresundby

NØRRESUNDBY:Det viser det sig, at Kvickly-varehuset og de tilhørende detailbutikker ikke bliver ene om at tiltrække kunder til industriområdet.

De får nemlig naboer i form af en Jem & Fix-butik, en lynladestation fra Clever og muligvis også en Sunset Boulevard restaurant.

Butikkerne kommer til at ligge i forlængelse af Wash World og Uno-X, som i forvejen ligger på Loftbrovej 2 og kommer til at ligge tværs over for det nye, store Kvickly-varehus.

Selvom de fremgår af de nye tegninger, ønsker Sunset Boulevard dog endnu ikke at bekræfte, at de rykker ind på den nye grund.

- Hos Sunset Boulevard er vi altid på jagt efter nye gode lokationer, hvor vi kan sælge vores frisklavede burgere og sandwiches. Nørresundby er en spændende by, som vi har haft kig på, men intet er fastlagt endnu, siger direktør for Sunset Boulevard, Jens Broch.

Tegningerne viser den foreløbige plan for det nye industriområde i Nørresundby. Som man kan se, kommer området til at ligge mellem Gammel Høvej og Loftbrovej og strække sig ud til Hirtshalsmotorvejen. Området kommer foruden virksomhederne til at indeholde et hav af p-pladser. Illustration:

Nordjyllands største lynladestation

Modsat Sunset Boulevard kan Clever fortælle, at det bliver fra sommer, at man kan lade sig bil i Nørresundby.

Den nye, offentlige lynladestation får 16 lynladepunkter med 300 kWh, hvilket betyder, at elbilisterne fremover vil kunne lade deres bil op på omkring 20 minutter. Dermed bliver det den største lynladestation i hele Nordjylland.

I en pressemeddelelse fortæller Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller følgende:

- Vi ved, at nordjyderne længe har efterspurgt bedre lademuligheder, og derfor er vi rigtig glade for at kunne give ladeinfrastrukturen i landsdelen en solid opgradering. Rigtig mange nordjyder har mulighed for at få etableret ladebokse derhjemme, så de ikke er så afhængige af offentlige ladepunkter, men vi ved også, at mange i hverdagen er afhængige af hurtig opladning på farten. Det bliver nu nemmere for elbilisterne i området.

Den våde græsplæne bliver på sigt omdannet til nye forretninger, der skal gøre området ved motorvejen i Nørresundby mere attraktivt. Foto: Henrik Bo

Plads til din trailer

Claus Petersen, der er adm. direktør ved Jem & Fix, fortæller, at det er butikken, som nu ligger på Hjørringvej, der rykker over på den anden side af vejen.

Ifølge ham kan kunderne se frem til en moderniseret butik, der har flere parkeringspladser og en bedre infrastruktur, der gør det lettere at komme til og fra med sin trailer.

- Der kommer ny indretning og en ny drive-in, og det bliver en væsentlig bedre butik både for kunder, men også bedre for medarbejderne at drive, siger han.

De er endnu på et tidligt stadie i flytningen af butikken. Det er ikke Jem & Fix selv, der står for ombygningen, og i øjeblikket venter de på en byggetilladelse.

- Men hvis alt går efter planen, ser vi frem til at kunne byde vores kunder velkommen til efteråret, siger Claus Petersen.