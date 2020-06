Ambitioner for millioner hos nyt oplevelses- og søsportcenter

NYKØBING:Det ny oplevelses- og søsportscenter på Mors har ambitioner for millioner, og de er blevet yderligere styrket af individuelle møder med mere end 20 lokale interessenter. Samtalerne har vist, at opbakningen er stor, perspektiverne for samarbejde er mange, og drømmen om et trecifret millionprojekt lever, hedder det i en pressemeddelelse fra Morsø Kommune, som videre fortæller, at ambitionerne er at skabe et rum, som fremmer innovation og iværksætteri, understøtter et aktivt miljø omkring vandet og er et attraktivt sted at besøge for såvel turister som lokale.

- Det her kan blive rigtig stort for Mors. For vi har ambitioner for millioner. Derfor er det også en fornøjelse at se alle de forskellige parter, der har vist deres opbakning og kommer med relevante input til projektet. For samarbejdet er altafgørende, når vi skal søge de helt store fonde, fortæller Klaus Hvidtfeldt Larsen, som kommunalbestyrelsesmedlem (V) og formand for den politiske styregruppe. Han fortsætter:

- Vi vil gerne være en portal, som inspirerer, løfter og udvider alle muligheder relateret til fjorden. Fra kulinariske oplevelser over videnformidling og forskning til udvikling af søsportsaktiviteter. Eksempelvis vil vi også skabe aktiviteter, som involverer børnehaver, skoler og uddannelser - så vi i fællesskab kan få glæde af de perspektiver, som Limfjorden rummer.

Der arbejdes på et idéoplæg, fremgår det, hvor man lader sig inspirere af forskellige typer af projekter rundt omkring i ind- og udland. Noget af det, der arbejdes på, er at finde ud af, hvilket center det skal være. Drømmen er at skabe et center til mellem 50-150 mio. kr. Udgangspunktet er et sted, som kan huse mange forskellige foreninger og aktører. Her tænkes især på dem, der interesserer sig for det, der sker under vandet, f.eks. forskning og mad, og på dem, der interesserer sig for det der sker over vandet, f.eks. kajak, sejlads og standuppaddling.

I den høje ende er drømmen, at centret ud over de nævnte aktiviteter også bliver et vartegn for Mors, der spiller sammen med fjorden på en måde, som vækker stor opmærksomhed, og som i sig selv er en attraktion.

- I takt med vores øgede dialog med interessenter er vores ambitioner og begejstring vokset. Vi drømmer om at lave et projekt som appellerer bredt, der er med til at skabe vækst og kan samle en bred skare af aktiviteter. Det skal også være med til at udvikle nye samarbejder og fremme iværksætteri med fokus på Limfjordens ressourcer og potentialer, fortæller Klaus Hvidtfeldt Larsen.

Fem initiativer foldes ud

I projektets finanslovsbevilling på ca. 19 mio. kr. er der fem initiativer, som bliver adresseret. Det første er udvikling af en digital platform, som skal være én indgang til østersturisme omkring Limfjorden. Formålet er, at gæster let kan overskue og navigere i de forskellige tilbud, der er til rådighed, og at lokale kan udvikle ny samarbejder.

Det andet initiativ er at styrke brandingen af Limfjorden. Målet er at øge kendskabet til Limfjorden, dens resurser og turismemuligheder, så Nykøbings position som Danmarks Skaldyrshovedstad fastslås.

I det tredje initiativ er der fokus på at udvikle og styrke dansk madkultur, herunder øget formidling og viden om østers og skaldyr. Det knytter sig til regeringens Gastro 2025-udspil, hvor dansk gastronomi skal udfoldes.

Det fjerde initiativ handler om styrkelse af det lokale erhverv og og den lokale industri. Her skal kræfterne samles, så forskning, fiskeri og industri udvides og favnes endnu mere, så centret kan danne ramme for eksperimenter og ny tiltag og blive et udviklingsmiljø for unge omkring Limfjorden samt være med til at vækste hele området.

Det femte initiativ handler kort sagt om at sætte fokus på, hvordan man lokalt får det bedst mulige ud af fjorden og samtidig tænker på naturen og dyrelivet. Det skal være en bæredygtig udvikling, og der skal deles viden og erfaring mellem forskning og erhvervsliv. Limfjorden rummer mange muligheder og råvarer af høj kvalitet, og centret skal være en støbeske for, hvordan fjorden naturligt kan blive et endnu større aktiv for området, hedder det i pressemeddelelsen.

Nærmere på internetadressen: center.mors.dk