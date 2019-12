Benzin i blodet? Nu kan du igen se lovligt gaderæs i Aalborg

AALBORG:Giver duften af benzin og varme dæk dig kriller i maven, eller synes du bare, at det er fedt at studere hurtige biler, så er der godt nyt. For efter et par års pause kommer der nu igen gaderæs i Aalborg.

Det er folkene bag racedays.dk, der giver de lovlige streetrace-arrangementer endnu en chance. Foreningen har i mere end 10 år arbejdet på at give de benzin-glade over hele landet alternativer til de ulovlige dækafbrændingsarrangementer.

I 2014 blev der derfor - som det første sted i Danmark - lavet en strækning på 500 meter på Kystvejen i Nørresundby, hvor folk fra gaderæsmiljøet lovligt og under sikre rammer kunne dyrke deres hobby.

Men efter et par år faldt opbakningen til arrangementerne, og der har ikke været streetrace i 2018 og 2019. Nu vokser efterspørgslen tilsyneladende, og derfor prøver racedays.dk igen.

I første omgang bliver der ét arrangement den kommende sommer, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Det sker 13. juni på Kystvejen fra kl. 18 til midnat. Arrangementet bliver omfattet af et regelsæt, der fremmer sikkerheden. Racedays.dk stiller f.eks. krav om, at kørerne altid skal have styrthjelm på. Der vil også være redningspersonel til stede, hvis der mod forventning skulle gå noget galt.

Bliver gadeløbet en succes, lover arrangørerne, at der kan blive mulighed for flere events i løbet af året.