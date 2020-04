Bomme op på Hanstholm Havn

HANSTHOLM:Der er livlig trafik på Hanstholm Havn.

Primært af de mange der har ærinder arbejdsmæssigt på veje og kajer: trucks, biler og lastbiler. Men også lokale og turister kører tur på den travle havn.

Nu har Hanstholm Havn opsat bomme for at begrænse den unødige trafik på kajerne langs Auktionsgade på pier 3 som er hovedpieren på havnen.

Den yderste del af Auktionsgade, en af hovedgaderne på havnen, er helt blevet lukket helt som følge af byggeriet af den nye auktionshal 3.

Dermed er adgangen ud til havnekontorbygningen, isværket, samlecentral og lossekajerne flyttet ud på kajerne der løber lange med Auktionsgade på begge sider.

De nye trafikforhold har allerede skabt farlige situationer med private biler, når trucks under losningen kører frem og tilbage mellem auktionshal og skibe der losser.

- Det er simpelthen blevet for farligt at køre tur derud. Vi vil ikke have nogen slået ihjel. Vi har fornyligt haft en episode med en truck, der under arbejdet pludselig havde en bil kørende henover gaflerne. Der skete heldigvis ikke noget. Men den form for farlige situationer er vi nødt til at have styr på. Derfor bliver området nu spærret nu af - så kun dem der har ærinde, kan komme derud, fortæller Peter Nymann, teknisk chef på Hanstholm Havn.

- Vi har oplevet, at skilte ikke er nok, for at begrænse trafikken. Derfor har vi valgt bom-løsningen. Dermed kan vi give alle dem der har ærinde på kajerne adgang. I første omgang bliver det med en elektronisk brik, som får bommene til at gå op. På sigt har vi i tankerne at bruge et system med nummerpladegenkendelse. Men det er en dyrere løsning end en brik, siger Peter Nymann.

Han håber på forståelse for nødvendigheden af at styre trafikken på det travle og nu mere trange område langs losseområderne ved auktionshallerne.