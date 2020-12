Byen set fra Tyra i decembernatten

FREDERIKSHAVN:- Vi kan mærke at vi har fat i noget rigtigt her. Folk er begejstrede. Kombinationen af en frisk gåtur, gode historier og spændende informationer om havnen og dens aktører rammer plet.

Sådan lød det fra Jan Michael Madsen - direktør i Fonden Tordenskiold - og i forbindelse med udtalelsen tourguide på sommerens Harbour Trekking i Frederikshavn, som også har fået velbesøgte udløbere ind i efteråret.

Og nu er han klar igen, tourguiden med historierne, ideerne og evnen til at parre de rigtige mennesker sammen om projekter, der bringer lys ind i mørket i en coronatid.

Vi får ganske enkelt en Harbour Trekking Special under overskriften: ”TYRA - havn, by, land, verden i omstilling”.

Det bliver en vintermørk, men alligevel lysende friluftsaktivitet sammen med andre, hver for sig. En oplevelse i en coronatid, som skal skabe glæde og lokalt fælleskab, og give anledning til en familieoplevelse i det fri sammen med dem, man skal fejre julen med.

- Vi indbyder til en imponerende lys- og musikoplevelse, formidling af historier og indtryk fra Frederikshavn Havn, og erhvervet før og nu, siger Jan Michael Madsen.

Jan Michael Madsen og Mikkel Seedorf Sørensen. Foto Michael Madsen

Det sker 21. til 23. december og 28. til 30. december, og projektet er en videreudvikling af sommerens Harbour Trekkings - og det er virkelig en special edition.

Det er nemlig lykkedes at få en aftale på plads med Total som ejer den gigantiske Nordsø-platform.

Og derfor kan man få den unikaoplevelse at komme helt tæt på den mægtige kolos på havnen.

Projektet har et budget på knap 1,5 millioner, hvoraf Kulturministeriet er kommet med de 65 procent. Resten er finansieret lokalt og af nordjysk erhvervsliv.

Direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorf Sørensen, er begejstret for projektet, og ser det som et stærkt og meget positivt signal, at Slots- og Kulturstyrelsen har givet økonomisk tilsagn på godt en million kroner til skabelsen af denne kulturevent.

- Det beviser at Frederikshavn Havn rummer stof til en vigtig identitetsfortælling og oplevelse af produktions-Danmark, og i særdeleshed, er det spændende at vi i denne sammenhæng, får mulighed for at opleve det gigantiske Nordsøanlæg Tyra Øst og Vest, som omdrejningspunkt i en vild belysningsoplevelse, kombineret med en aftenoplevelse på molehovedet, understreger Mikkel Seedorf Sørensen.

Platformen fra Tyra Øst har en imponerende størrelse. Nu indgår boreplatformen i et kæmpe lys- og musikshow med tilsat fortælling - altsammen for at iscenesætter det enorme Tyra anlæg, som et dramatisk og pulserende industrimonument. Foto: Michael Madsen

Initiativet rammer jo ned i en corona-tid, hvor man har brug for noget der skaber stemning og følelse af fællesskab.

- Det her er en dejlig måde at lave en slags fortsættelse af havnens succesfulde åbent hus-arrangementer, siger havnedirektøren.

Harbour Trekking Special er nyskabende udendørs kulturevent for hele familien, der tager form som en guidet tur ud i havet, nærmere bestemt helt ud på Frederikshavns nye yderste molehoved, der ligger 2 kilometer ude i Kattegat.

- Herfra er synet af Frederikshavn badet i sit eget lys, i sig selv en bjergtagende oplevelse, men disse aftener tilføres molehovet yderligere drama, fortælling, storskærm, musik og lys, der med garanti vil slå benene væk under alle, der deltager, siger Jan Michael Madsen.

På turen får publikum som nævnt en unik mulighed for at komme helt tæt på gigantiske Tyra, som udgør titel og coverbillede på projektet og er samtidigt et fysisk og stærkt, musikalsk og lysteknisk iscenesat omdrejningspunkt, i selve oplevelsen.

Det har kun kunnet lade sig gøre på grund af en stor velvilje fra både Total og M.A.R.S.

- Formidlingen på turen handler nemlig også om energi og den kæmpe omstillingsopgave, som vi alle på hele jordkloden står overfor. Vi er alle energiforbrugere, og lige her foran os, kan vi komme helt tæt på en af de kæmpe maskiner, Tyra, som i næsten 30 år har forsynet Danmark med enorme indtægter og varme i radiatoren - hentet 200 km ude i Nordsøen i den danske undergrund, understreger Jan Michael Madsen.

Et omfattende lys- og musikshow tilsat fortælling, iscenesætter Tyra som et dramatisk og pulserende industrimonument og formidler en dansk erhvervshistorie.

Dramaturgien i de lys- og lyd tekniske iscenesættelser udføres i samarbejde med firmaet PROFOX ApS Aalborg, som er ansvarlige for den fantastiske lysproduktion i vintermørket.

Publikum guides i små grupper under skarp planlægning i forhold til afstand og alle retningslinier i forhold til covid-19, gennem en knap 5 kilometer spadseretur i det fri, i mørket, og med vind og hav, som meget tilstedeværende ledsagere - naturligvis med hver deres tourguide.

Frederikshavn Havn har i efteråret lagt en ny belægning med knust asfalt på ruten, så turen har et stabilt og behageligt underlag at gå på.

På havnens yderste punkt - molehovedet - kulminerer aftenens oplevelse i en visualisering af Frederikshavn fra længe før industrialiseringen og frem til i dag.

- Det er opbygget som en slags Odyssé, hvor vi hører og ser havnens udvikling, i en forestilling som afvikles på en special opbygget storskærm med fortælling, musik og lys- og billedeeffekter, og Odysséen afsluttes lige dér, hvor publikum selv sidder eller står, siger Jan Michael Madsen.

For at deltage er det på grund af arrangementets covid-19 styring nødvendigt at foretage reservation til arrangementet, så retningslinierne kan overholdes.

Det gøres på harbourtrekking.nemtilmeld.dk

Dertil kommer, at der vil være begrænsede antal pladser, så man kan kun kan bestille fire reservationer pr. person.

Hver reservation koster 30 kroner pr. snude og beløbet dækker covid-19 foranstaltninger, en varm drik til de voksne og varm chokolade til børnene, samt udlån og vask af sikkerhedsvest til alle på turen.

- Frederikshavn Havn har desuden besluttet at hygge lidt om eventens gæster nu det er jul. Så havnen er vært ved en gang æbleskiver, så man får lidt at varme sig på ved oplevelsen i det fri, siger Mikkel Seedorf Sørensen. Men uden pladsbestilling ingen show og æbleskiver.

Ud over det store set up er vores hovedfokus at sikre, at vi i planlægningen og selve afviklingen har styr på alle retningslinier og forhold vedr. covid-19, så alle kan føle sig fuldstændigt trygge.

Harbour Trekking Special er projektets driver, men vores helbred er det vigtigste. Så derfor har det vores største opmærksomhed, siger Jan Michael Madsen.