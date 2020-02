Byggerod i Aalborg: Nu begynder kæmpe anlægsarbejde

AALBORG:Har du været en tur rundt i midtbyen de seneste uger, så har du set, at der bliver bygget og gravet rigtig mange steder.

Men fra på mandag får byggerodet lige en tand mere for netop mandag, 2. marts, tager kommunen for alvor hul på anlægsarbejdet af den kommende Plusbus, skriver de i en pressemeddelelse.

Arbejdet vil betyde store trafikale ændringer de kommende år - for biltrafik og ikke mindst for busdriften.

- Det bliver en periode, hvor den kollektive trafik vil blive påvirket, og gravearbejdet vil fylde i gaderne. Men vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at det skal glide så glat som muligt og give så god information som muligt til vores borgere. Og så skal vi hjælpe hinanden med at have det lange perspektiv for øje - det bliver rigtigt godt på den anden side, siger Mads Duedahl, rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen, der har ansvaret for den kollektive trafik.

Om du bruger bus, kører i bil, cykler eller går, vil du opleve væsentlige forandringer i midtbyen de kommende år. Foto: Lasse Sand

Her er ændringerne for din bus:

Allerede nu er kommunen i gang med de første vejarbejder i bl.a. Borgergade. Men fra og med mandag, vil også disse strækninger i større og mindre omfang blive påvirket, når det gælder den kollektive trafik.

- Boulevarden fra Algade til Kennedy Plads

- Jyllandsgade fra Dag Hammarskjölds Gade til Karolinelundsvej

- Sohngårdsholmsvej fra Østre Allé til Humlebakken

- Nytorv fra Østerågade til Braskensgade/Slotsgade

Anlægsarbejdet på Boulevarden og Nytorv gør, at stoppestederne på Østerågade og Nytorv bliver nedlagt i marts, og at de nærmeste stoppesteder i midtbyen derfor bliver i Vingårdsgade, Danmarksgade og på Boulevarden.

I Jyllandsgade vil busserne blive omlagt til at køre ad Østre Allé, og stoppestederne Politistationen og Brandstationen vil være nedlagt.

På Sohngårdsholmsvej vil stoppestederne Sohngårdsholmsparken og Magisterparken blive nedlagt, og der bliver i stedet opsat et midlertidigt stoppested på Enghavevej ved Rughaven. Ellers vil det nærmeste stoppested være ved Grønlands Torv.

Desuden vil vejarbejdet på Sohngårdsholmsvej betyde, at stoppestedet Østre Allé (der ligger i Bornholmsgade) vil blive nedlagt, og at flere buslinjer ikke vil betjene stoppestedet Bornholmsgade. Her vil man i stedet kunne benytte stoppestedet på Østre Allé ved Sohngårdsholmsvej, ved Eternitten på Sønderbro eller et midlertidigt stoppested i Samsøgade.

NT vil de det første stykke tid have guider ude i gaderne, for at give den bedst mulige service og hjælpe med at henvise til nærmeste stoppested og alternative buslinjer.

- Vi vil selvfølgelig også informere løbende om alle ændringer inde på NT´s hjemmeside, hvor man kan finde informationer om lige præcis den rute, man plejer at køre med, fortæller Jan Øhlenschlæger, afdelingsleder i Kollektiv Trafik.

Under anlægsarbejdet kan du desuden holde dig opdateret på busdriften på rejseplanen.dk og finde opdateret information om de enkelte omkørsler på Nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo.

NT vil den første tid have guider rundt omkring i byen, der kan hjælpe med at anvise alternative stoppesteder og ruter. Foto: Lasse Sand

Ændringer for den øvrige trafik

Hvis du kører til midtbyen i bil, går eller cykler vil du også mærke at det omfattende anlægsarbejde.

Det omfatter blandt andet, at Sohngårdsholmsvej og Jyllandsgade (på de oplyste strækninger) vil være spærret for gennemkørsel (for cykler og gående er der fortsat gennemkørselsmulighed).

På Boulevarden vil der i anlægsperioden og fremover ikke være muligt at køre fra Kennedy til Nytorv, men kørsel i den modsatte retning er fortsat mulig (også her er der fortsat gennemkørsel for cykler og gående).

Du kan se en udførlig information om de trafikale ændringer både under og efter anlægsarbejdet på Plusbus' hjemmeside.

Kommunen lover, at man løbende vil orientere om anlægsarbejdet og om eventuelle ændringer.