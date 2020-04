Byggerod på Boulevarden: Plantehullerne driller

AALBORG:Boulevarden har været præget af byggerod, siden Aalborg Kommune 2. marts gik i gang med det omfattende anlægsarbejde af den kommende Plusbus.

Strækningen mellem Danmarksgade og Christiansgade skulle oprindeligt have været klar 26. april, men kommunen har nu udskudt sluttidspunktet til 15. maj.

Det skyldes, at det tager længere tid end ventet at lave plantehuller til træer på strækningen på grund af snævre pladsforhold og mange forsyningsledninger i jorden, som der skal tages hensyn til. Samtidig har virussituationen gjort, at der kun været begrænset mulighed for tilførsel af ekstra mandskab, oplyser by- og landskabsforvaltningen.

Strækningen mellem Danmarksgade og Christiansgade kan ikke færdiggøres til 26. april som planlagt, men forventes i stedet afsluttet 15. maj. Foto: Henrik Poulsen

Forsinkelsen betyder, at de næste etaper af anlægsarbejdet begynder senere end planlagt. Strækningerne Vingårdsgade til Danmarksgade samt Christiansgade til John F. Kennedys Plads var oprindeligt planlagt til opstart 27. april, men det er nu udskudt til 13. maj.

På trods af forsinkelserne på de enkelte etaper vil det samlede anlægsarbejde blive færdigt til tiden 17. juli. Det kan lade sig gøre, fordi entreprenøren, Barslund, vil arbejde flere timer på hverdage indenfor den tilladte arbejdstid, som er klokken 07-18.