Coronaen aflyser Thy Cup

THY-MORS:- Det var en træls, men eneste rigtige beslutning, siger formand Steen Stoltenberg om den kommende Thy Cup, som nu er aflyst på grund af coronasituationen. Efter flere ugers overvejelser har Thisted IK’s håndboldafdelings Thy Cup-udvalg besluttet at aflyse årets store internationale håndboldtræf for ungdomsspillere i alderen 9-17 år.

Siden 1978 har haller og skoler i Thy og på Mors dannet rammen om Thy Cup i dagene 27.-29. december:

- De senere år har vi kunnet samle 150-170 hold med 1400-1700 deltagere fra ind- og udland og havde glædet os til for 43. gang at byde håndboldspillere, ledere, forældre, dommere og en masse samarbejdspartnere velkommen til håndbold og samvær i de gode faciliteter i Thy og på Mors, siger Steen Stoltenberg og fortsætter:

- Vi må bare erkende, at de regler og restriktioner, som - såvel Dansk Håndbold-Forbund som regeringen - har udstukket for stævnevirksomhed indendørs gør det praktisk talt umuligt at planlægge og ikke mindst gennemføre et håndboldstævne med overnatning, bespisning og turnering i mange haller. Dertil kommer den usikkerhed, som det varierende smittetryk udgør. Og som stævnearrangører har vi naturligvis også et medansvar for, at smittetrykket ikke stiger. Den kendsgerning har også haft indvirkning på beslutningen.

Thy Cup-formanden siger, at det er ekstra ærgerligt med aflysningen i år, fordi man igen har mærket øget interesse fra såvel ind- som udland for Thy Cup - og det faktum, at Thisted Kommune - i lyset af den store udbygning ved Thyhallen med stor velvillighed har kunnet finde plads til Thy Cup midt i byggerodet:

- Det er en beslutning, vi i Thy Cup har været meget glade for, men nu altså ikke kan gøre brug af. Vi er nu ved at informere alle relevante samarbejdspartnere i f.eks. hallerne og på skolerne samt mange andreed. De har heldigvis allerede nu tilkendegivet, at de atter er klar mellem jul og nytår i 2021, og det glæder vi os til, siger Steen Stoltenberg og fortsætter:

- Det bliver unægtelig en hel anden jul, vi nu ser frem til. Men på den anden side kan mange familier se frem en dejlig lang og rolig juleferie. For mit vedkommende for første gang i 45 år - som mon ikke nogle - her og der - vil blive ramt af lidt håndboldabstinenser?

Økonomisk set udgør beslutningen endnu en økonomisk udfordring for Thisted IK’s håndboldafdeling, der i forvejen har måttet vinke farvel til flere af årets indtægter, f.eks. fra Thy Rock. Det bliver en stor opgave for TIK’s bestyrelse at arbejde med økonomien i de kommende år, forklarer Steen Stoltenberg:

- Håndboldfolket er dog ikke sådan at ”slå af banen” - og med de tilkendegivelser, vi allerede har fået, bliver der kigget frem mod Thy Cup 2021, hvor coronaen forhåbentlig ikke længere udgør et problem, og Thisted kommune i byggeplanerne omkring Thyhallen finder plads til en endnu Thy Cup.

Steen Stoltenberg tænker ikke, at Thy Cup er det eneste julestævne, der må aflyses i år:

- Vi har løbende været i kontakt med nogle af de andre store julestævner i Midtjylland og Skjern, og her tumler man også med de samme problemstillinger, fortæller han.

