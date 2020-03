Efter annulleringer for en halv million: Hostel i Frederikshavn går konkurs

Efter 9 år som vandrerhjemsvært, måtte Ole Hust tirsdag, sammen med sin bestyrelse, tage den tunge beslutning at dreje nøglen og indgive konkursbegæring til Skifteretten i Hjørring.

På mindre end 14 dage har Danhostel Frederikshavn modtaget annulleringer for over 500.000 kr. på grund af Corona-krisen, og det var mere end økonomien kunne holde til.

Grupper og lejrskoler er Danhostels kernekunder, og når skoler og arrangører af idrætsarrangementer og events er tvunget til at aflyse, får det enorme konsekvenser for et vandrerhjem. - Senest var det aflysning af Rødspætte Cup og det store floorball landsstævne, der med et slag gjorde, at huset ville være fuldstændig uden gæster i mange dage, som ellers var fuldbooket for længe siden.

Generelt er overnatningsbranchen i en konstant, benhård priskonkurrence, og med værelsespriser i dag, der i bedste fald er nogenlunde på niveau med prisniveauet for 6-8 år siden, er det mere end svært at polstre en lille forretning som Danhostel Frederikshavn til at kunne modstå en krise som den hele verden oplever lige nu. – Samtidig kommer en stigende del af bookingerne igennem kanaler (eksempelvis booking.com og expedia.com), der forlanger op imod 20 % i provision, og det giver et øget pres på økonomien. – I den forbindelse opfordrer Ole Hust til, at man tænker sig mere om, når der efter krisen igen skal bookes overnatning. - Det kan godt være det er lidt mere besværligt, men book nu direkte til overnatningsstedet, så hele omsætningen bliver i Danmark, og vi undgår at en stor provision havner i skattely et sted udenfor EU. – Det vil ganske enkelt kunne betyde at en større del af branchen kommer igennem fremtidige kriser med færre konkurser til følge.

- Jeg vil uden tvivl blive spurgt om ikke nogle af de hidtidige hjælpeforanstaltninger, som Folketinget har sat i værk, kunne have reddet virksomheden, men her er det korte svar nok desværre et ”nej”, siger Ole Hust.

- Jeg har kæmpe respekt for den indsats som regering, Folketing og myndigheder yder, men virkeligheden er bare, at en lille virksomhed som vores allerede er sat på laveste blus i årets første måneder, inden vi igen gearer op til forårets mange arrangementer og aktiviteter…….der så nu er aflyst. – Vi kan altså ikke sende nogle medarbejdere hjem med lønkompensation. – De er allerede på stærkt nedsat tid, så lønninger og alle øvrige omkostninger er skåret til et absolut minimum.

Ole Hust udtaler:

- Det der nok er værst ved at lukke er at skulle afskedige mine trofaste medarbejdere, der alle har været en del af Danhostel, huset og mit liv gennem mange år. – Svenske Tina Gillberg har været med helt fra start, og hun har sammen med mig været husets farverige profil udadtil. Men husets andre medarbejdere, har været mindst lige så vigtige for vores status som et af landets bedst ratede hostels”, og afslutningsvis udtrykker Ole Hust håb om at der fortsat kan være et Danhostel i Frederikshavn. - Han håber at ejendomsselskabet, der ejer huset i Læsøgade 18, vil se positivt på at hjælpe en ny vært fornuftigt i gang, så der stadig kan være vandrerhjem i det hyggelige hus, der rummer 27 gode værelser, men nu ikke længere skal være en del af Ole Husts og kollegernes dagligdag.

Udover at være medejer og vært for Danhostel Frederikshavn City har Ole Hust gennem en årrække bestridt en post i Danhostel kædens bestyrelse, de seneste 2 år som næstformand, og det er aftalt at han træder ud af bestyrelsen ifm. den forestående generalforsamling. – Samtidig er Ole Hust bestyrelsesmedlem i Turisthus Nord, Frederikshavn Erhvervsforening og Knivholt Hovedgård.