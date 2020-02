Danmarks første: Nu kører førerløse busser ud af garagen

AALBORG:Vi skriver danmarkshistorie her i Aalborg 5. marts.

På den dag bliver landets første førerløse busser nemlig officielt indsat på Astrupstien, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det har taget fem års planlægning og ansøgninger at få lov at bruge de små grønne busser, som kommunen står bag sammen med Holo. Allerede i december gik forsøget med busserne i gang, og siden er de blevet programmeret og testet, så de nu i begyndelsen af marts åbner for offentligheden.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at byde Aalborg Øst-borgerne og alle andre velkommen i Danmarks første selvkørende busser. Jeg har stor tiltro til, at de kan bidrage til at skabe en bedre sammenhæng i området og bedre mobilitet for bydelens borgere. Jeg er enormt stolt over, at vi i Aalborg er firstmovers med denne selvkørende og bæredygtige transportform, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen og tilføjer:

- Samtidig bliver det spændende at få en forsmag på en mobilitetsform, der uden tvivl vil komme til at fylde endnu mere i fremtiden.

De nye busser bliver fejret med en åbningsfest på Trekanten 5. marts. Kl. 11 klipper transportminister Benny Engelbrecht og borgmester Thomas Kastrup-Larsen snoren sammen med direktør for Holo Peter Sorgenfrei, og det bliver også dem, der tager den første tur.

Herefter er der frit slag for os alle til at hoppe ombord i de to busser, der kører på åbningsdagen.

Busserne kører minimum hvert 15. minut i begge retninger alle ugens dage kl. 07-21. Der kan være op til 11 passagerer i hver bus, og det er gratis at køre med på den 2,1 km lange strækning på Astrupstien.