Det bli'r Wilt: Nyt fedt actioncenter åbner snart

AALBORG:Skal du arrangere polterabend eller blå mandag? Så har du snart endnu mere at vælge imellem, når et helt nyt actioncenter åbner i City Syd.

Hos Wilt kan du blandt andet prøve kræfter med en rodeotyr, sumokamp og lokumsræs.

Actioncenteret findes i forvejen i Svendborg, og ejerne ser frem til at åbne i Aalborg.

- Vi har lavet et grundigt forarbejde, og Aalborg er jo en stor studieby, så vi vil også prøve at nå de gæster, der er lidt yngre end dem, vi ser her på Fyn, siger Nichlas Christensen, der ejer Wilt sammen med Simon Larsen.

- Men det er vigtigt at understrege, at vi også har eksempelvis børnefødselsdage og firmaarrangementer, så der er noget for enhver smag.

Det er her i Metrobygningen, Wilt får en afdeling. Arkivfoto: Lasse Sand

Wilt åbner i Metrobygningen i City Syd, hvor Bowl'n'Fun også allerede har meldt sin ankomst. Og at de to flytter sammen i den store bygning, er der en logisk forklaring på.

- Vi har også lejet os ind med en afdeling hos Bowl'n'Fun her i Svendborg. Og eftersom bygningen i Aalborg er meget stor, spurgte de os, om vi var interesseret i at åbne endnu et sted, siger Nichlas Christensen.

- Nu har vi været her i fire år, og vi har løbende lavet ændringer og tilføjelser, så vi er helt klar til at åbne vores anden Wilt.

Umiddelbart tilbyder de to centre nogle af de samme ting, men det betyder ikke, at de er konkurrenter.

- Vi supplerer hinanden, og vi hjælper med arrangementer hver sin vej - så et besøg bliver en helhedsoplevelse, siger Nichlas Christensen.

- Wilt har ikke mad, men så kan vi henvise vores gæster til Bowl'n'Fun. Og man kan kombinere vores tilbud - ønsker man rodeo her og bowling der, så samler vi det i en pakke for gæsterne.

Nichlas Christensen lægger desuden vægt på, at halvdelen af oplevelsen hos Wilt er god service, så en game-maker er tilknyttet hvert arrangement og guider og instruerer gæsterne.

Wilt og Bowl'n'Fun åbner efter planen i begyndelsen af januar på Fiskene 10 i City Syd.