Det er en ren fælde: Advarer mod kviksands-krater ved Vangså

VANGSÅ:Et større kraterlignende hul er opstået i klitterne nord for Vangså.

Det kegleformede hul i den omkring 10 meter høje klit måler ca. 25 x 35 meter.

I bunden står der lavt vand. Her er sandet meget ustabilt og man synker alvorligt i - hvis man går ud i det.

Derfor advarer Preben Holm, Sjørring, nu om det farlige sted. Han har gennem mange år gået ture ved havet ved Vangså.

- Det er en ren fælde. Og går man ned i hullet, så er det livsfarligt - for i bunden synker man ned og det kan blive svært at komme derfra og også at få hjælp. Ikke mindst for børn, som vil blive draget til stedet. Jeg har prøvet at tale med strandfogeden og også Naturstyrelsen Thy, for i det mindste at få opsat advarsel om fare. Men jeg fik at vide at det var naturligt på stedet og at der ikke umiddelbart ville blive gjort noget.

Fænomenet med jordfaldshuller er almindelig kendt i Thy. Men hullet i Vang er ikke et jordfaldshul, siger tidligere plantør Ib Nord Nielsen, som har interesseret sig meget for Thys mange jordfaldshuller.

Hullerne i terrænet opstår når kalkformationer i undergrunden bliver opløst af syreholdig regn og jorden ovenfor derfor kollapser ned i det hulrum der opstår.

Problemet ude ved Vangså er imidlertid, at her er der ikke kalk i undergrunden.

Også størrelsen på nedsynkningen er større end hvad der er kendt ved jordfaldshuller som i eksempelvis Tved Plantage.

Derfor må det være noget andet der er på spil.

- Jeg tror det er et hydrologisk fænomen. At det kan være en kombination af den megen regn og et vandstoppende lag, der er blevet brudt, som har gjort at sand i kombination med vandet er blevet flydende som lava og har fundet en mulighed for at synke ned i undergrunden. Men jeg har aldrig oplevet noget lignende før, siger Ib Nord Nielsen, der skal ud og bese krateret, som han kraftigt advarer folk mod at begive sig ned i.

- Man kan betragte det fra kanten. Men så længe der er vand i bunden, vil sandet være som kviksand, og derfor farligt. Jeg tror dog, at efterhånden som grundvandstanden i området falder yderligere, vil der blive fast bund i hullet. Indtil da skal man passe på. Men spændende er det da, lyder det fra Ib Nord Nielsen.

Vil man oplevede det spændende naturfænomen, som ifølge Preben Holm må være opstået her i vinter, så skal man gå fra P-pladsen ved Vangså 250-300 meter nord på - på stranden.

Stedet i klitten er markeret med en stang med hvid flamingoklump.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Naturstyrelsen Thy.