Du kommer til at vente på nye gavlmalerier

AALBORG:De er store, de er farverige, og de er rigtig populære.

De mange gavl- og vægmalerier rundt omkring i byen trækker masser af nysgerrige blikke. Og egentlig skulle du allerede nu have kunnet nyde det næste i rækken af Kirk Gallerys imponerende gavlmaleri-projekt Out in the Open.

- Det første skulle allerede have været færdigt her i april, fortæller indehaver af galleriet Lene Kirk.

2020 er sjette sæson af Kirk Gallerys store street art-projekt Out in the Open. Arkivfoto: Lasse Sand

Men de nye gavlmalerier er sat på pause sommeren over, for coronavirussen betyder, at det er vanskeligt at få de store internationale navne her til.

- Det er en svær situation, for kunstnerne oplever jo, at alt bliver lukket ned og deres aftaler aflyst, så de er helt syge for at komme i gang. Men samtidig kan det rent praktisk være svært at få dem til landet, fordi de kommer meget langvejs fra i år, forklarer Lene Kirk og tilføjer:

- Selv om vi måske nok kunne få dem ind på en arbejdstilladelse, synes jeg også, vi skal tænke på, hvilket signal, vi sender. Og så er det jo heller ikke nemt at få flybilletter og vil f.eks. den amerikanske kunstner overhovedet kunne komme hjem igen. Nej, det er for usikkert.

Kirk Gallery har derfor ombooket de kunstnere, der netop nu skulle være i gang med at sætte farver på byen, i håb om, at det i eftersommeren kan lade sig gøre at gennemføre det, der skulle være sjette sæson af Out in the Open.

- Vi satser stadig på, at det kan blive til fem-seks nye malerier. Og vi har sagt til de første kunstnere, at de skal være klar til at komme i august, så håber vi, det kan lade sig gøre der, siger Lene Kirk.

Men selv om gavlmaleri-projektet altså er sat på en noget ufrivillig pause, så kan man stadig få en dosis street art.

Sidste sommer lavede franske Seth et stort maleri på Østerbro, nu er han aktuel på ny udstilling. Arkivfoto: Teis Markfoged

Efter halvanden måned med låste døre åbner Kirk Gallery nemlig igen med en stor udstilling, Inside Out, med 12 af verdens førende urban art-kunstnere - hvoraf mange netop har lavet malerier i Aalborg. Det gælder blandt andre den franske Seth, der sidste sommer malede det store, farverige værk Jack in the Box på en gavl på Østerbro.

Han deltager i udstillingen med et nyt værk, der er inspireret af netop Jack in the Box, hvor en lille dreng har tegnet en "exit mulighed" for sig selv på væggen.

Der er også nye værker af Fintan Magee, Oliver Vernon, Telmo Miel og Herakut, som alle har lavet store gavlværker i Aalborg.

Du vil også kunne se værker af nogle kunstnere, der på et senere tidspunkt kommer til byen for at male - f.eks. italienske Peeta, norske Martin Whatson og tyske Case Maclaim.

Til åbningen af udstillingen næste lørdag, 2. maj, vil ferniseringen begynde udenfor i galleriets gårdhave. Herefter vil man kunne komme ind i galleriet for at se udstillingen - dog højest fire personer ad gangen.

Udstillingen løber til og med 6. juni.