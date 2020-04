En kæp i hjulet på Coast2Coast

VENDSYSSEL:Motionisternes store nattefest - Coast2Coast-løbet - er med statsministerens udmelding blevet aflyst. Løbet sendes fra start 19. juni med over 5000 deltagere.

Traditionen er, at motionisterne siger god nat til solen på Vestkysten 22.22 og herefter bevæger de sig fra Hirtshals og Skallerup mod øst for at sige god morgen til solen på Palmestranden i Frederikshavn klokken 4.16.

Løbets leder Rico Eiersted ærgrer sig over hele situationen.

- Vi følger selvfølgelig det råd og det påbud, som vi nu har fået. Men det er en hård beslutning, siger Rico Eiersted, der tirsdag havde han travlt med at udrede økonomi og kontrakter samt skrive ud til de mange deltagere.

Økonomisk bet

Rico Eiersted er ansat i Coast2Coast, og firmaet står for en lang række løb - alle løb, der nu er aflyst eller udsat. Så lige nu er meget uafklaret.

Alene til Coast2Coast er der indkøbt t-shirt for 100.000 kroner samt armbånd og keyhanger for 40.000 kroner.

- Og deltagerbetalingerne er med til at dække min løn. Jeg bruger hele året på at planlægge de mange løb, vi laver i Coast2Coast.

- De forskellige løb hen over året er med til at drive hjulene.

Foreninger klemt

Samtidig går Rico Eiersteds tanker til de mange foreninger, der hvert år hjælper til i forbindelse med Coast2Coast. De vil i år gå glip af penge til foreningskasserne. Penge, som de har kalkuleret med. De får hvert år samlet mellem 400.000 og 500.000 kroner for at bemande de mange depoter - og sørge for stemning og fest på ruten gennem Vendsyssel.

- Standby Floorball-klub - SEIF Tornados - bruger mellem 1300 og 1500 mandetimer på at gøre Palmestranden klar til målområde.

- Det er klart, at klubberne kommer til at mangle pengene, siger Rico Eiersted.

- Det er som en stor lavine - det er omfattende, tilføjer han.

4 the Queen-motion

Kvindeløbet i Hjørring er udsat, strandløbet Costal Run er udsat til efteråret, Strandby 7 x ½maraton er aflyst, men det er lavet om til et virtuelt løb, hvor folk løber hver for sig.

Rico Eiersted glæder sig over, at der 16. april er stor opbakning til motionsløb: 4 the Queen.

- Vi har lavet et virtuel løb i anledningen af Dronningens 80 års fødselsdag, og der er allerede 2000 motionister tilmeldt. Turen er på 8,0 kilometer, og deltagerne løber, går, ror, cykler eller tilbagelægger distancen på anden vis.

- Man bestemmer selv sin rute, hvordan man tilbagelægger de 8.0 kilometer, og hvor man gør det.