Farvel til Lone: En kendt stemme er stoppet

FREDERIKSHAVN:Fredag den 29. november var ikke bare en af årets travleste dage i Føtex, men også den dag hvor et kendt ansigt, Lone Olesen fra kundeservice, havde sidste arbejdsdag efter 38 år. Lone er kendt som stemmen bag de fleste højttaleropkald fra kundeservice.

Lone blev ansat dengang Føtex havde adresse i Havnegade. I starten i vinafdelingen, men senere da der blev oprettet en kundeservice-afdeling, flyttede hun dertil og har så arbejdet som teamleder i kundeservice siden.

Lone huske tilbage på tiden i Havnegade.

Det var et helt andet liv at arbejde i Føtex i Havnegade.

Svenskerne og nordmændene kom i bølger op gennem Havnegade.

- Vi pakkede kartoner til kølelageret og når færgen ankom knoklede alle i butikken med at få kartonerne frem, for at få dem bragt til færgen.

- Det var en hektisk tid og jeg var yngre dengang.

- Jeg tror ikke jeg havde syntes det var sjovt i dag.

- Men det var godt for byen.

- Der måtte gerne komme lidt af den slags handel tilbage igen fortæller Lone.

- Jeg husker også engang da vi havde en bombetrussel i Havnegade. Alle kunder blev dirigeret ud på vejen, indtil varehuschefen kom i tanke om, at vi havde et evakueringsrum til den slags hændelser.

- Så måtte alle tilbage igen og ned i kælderen griner Lone.

- Så flyttede vi til det nye varehus på Rådhus Alle og det var jo fantastisk, at arbejde i byens flotteste varehus.

- Meget mere plads og et større sortiment. Og det har været en fantastisk arbejdsplads i alle årene.

- Der sker altid noget nyt, så man går ikke i stå.

- Senest har vi fået Western Union, så nu er vi jo nærmest en lille bank.

- Over længere tid, har jeg vænnet mig til tanken om at stoppe og nu føler jeg at jeg er klar.

- Nu glæder jeg mig til at komme hjem og hygge mig. Jeg elsker at lave en masse praktisk, så jeg tror bestemt ikke at jeg komme til at kede mig fortæller Lone og skynder sig videre til sidstedagens næste ekspedition.