Få Ørding i øret

ØRDING:Skolen skinnede over Ørding tirsdag formiddag, hvor byens friskole og Limfjordsteatret markerede frigivelsen af podcasten ”Vejen til Ørding går gennem øregangen”.

En podcast er en lydfil, der kan lyttes til, når lytteren har tid.

I dette tilfælde er podcasten tilgængelig på streamingtjenesterne Soundcloud, Spreaker og Spotify.

I podcasten fra Ørding, som varer en god halv time, bliver lytteren gelejdet gennem landsbyen, hvor man kan møde steder, beboerne eller Ørdings historie. Et kort, som eleverne har lavet, kan man få hos købmanden.

Teksten er skrevet i samarbejde med forfatteren Gerd Laugesen fra Viborg. Den præsenteres i podcasten af Charlotte Olling Rebsdorf fra Limfjordsteatret.

Og også digteren Knud Sørensen har bidraget med et digt.

- Podcasten er en Corona-opfindelse. Oprindeligt var det planen, at eleverne og Limfjordsteatret skulle lave et teaterstykke sammen. Det var del i et to-årigt, EU-støttet, Erasmus+-projekt, som vi havde samarbejdet med skoler fra Spanien og Italien om i de seneste to år. Men på grund af nedlukningen af samfundet, fik vi idéen til en podcast, fortæller skoleleder Hanne Have Ward.

De fleste af teksterne er da også blevet indlæst og optaget på elevernes egne computere eller mobiltelefoner.

Det hele blev så redigeret af Charlotte Olling Rebsdorf.

7.-klasse-eleverne Lasse Møller Tousgaard og Laurits Pedersen bidrog med hver deres historie i podcasten.

- Min bedstefar var fisker på Fur. Han sejlede jøder til Sverige under anden verdenskrig. Så den historie har vi med, siger Lasse Møller Tousgaard.

Også Laurits Pedersen er dykket ned i historien.

- I min bedstemors familie havde vi et medlem af Hvidstensgruppen under anden verdenskrig. Også den historie kan man lytte til, fortæller han.

Frigivelsen af podcasten blev markeret med kaffe og kage - og så læste Knud Sørensen to af sine digte op.

Alle friskolelever har deltaget i podcastens tilblivelse.