Falck laver døgnåbent testcenter i Gigantium

AALBORG:Over hele landet står tusindvis af mennesker i kø for at få en lyntest her frem mod jul.

I Nordjylland har Falck som bekendt et testcenter i Nørresundby, men også her har køerne de seneste dage været timelange. Fra og med i morgen, 17. december, udvider man dog kapaciteten og åbner yderligere tre centre i henholdsvis Hjørring, Hobro og Thisted.

Og også i Aalborg har man planer om at tilbyde mere. Falck har nemlig truffet aftale med Gigantium om at kunne åbne et stort testcenter i hallen en af den nærmeste dage, fortæller regionsdirektør Kjeld Brogaard til DR P4 Nordjylland.

Centret kommer til at holde åbent døgnet rundt, og det forventes derfor, at det vil blive væsentligt nemmere at få mulighed for at få en hurtigtest.

Også Regionens teststeder skruer op for kapaciteten frem mod jul. Her i Aalborg betyder det konkret, at man nu også holder åbent 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar i testcentret på Håndværkervej.