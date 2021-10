For første gang i Danmark: Nu kan du gå i biografen alt det du vil for 199 kroner

AALBORG:Nu kan du godt begynde at glæde dig, hvis du er vild med en tur i biffen.

Biografen i Kennedy Arkaden er nemlig klar med et helt nyt tilbud til dig: For første gang herhjemme kan du tegne et månedligt abonnement, der giver dig ubegrænset adgang til de mange film.

Og det er allerede i dag, 14. oktober, Nordisk Film Biografer Kennedy slår dørene op for gæsterne, der ønsker den ubegrænsede adgang til biografen - uanset film, tidspunkt og hyppighed.

Gennem det månedlige biograf-abonnement BIOPLUS Unlimited til 199 kr./mdr. kan biografgæster gå i biografen lige så ofte, de vil. Det skriver Nordiske Film Biografer i en pressemeddelelse.

Dermed opfylder Nordisk Film Biografer et ønske, der længe har stået højest på ønskesedlen, når biografgæsterne bliver spurgt til hvad, de kunne ønske sig af deres lokale biograf.

- Vi har gennem flere år fået enslydende svar fra mange af vores gæster, når vi gennemfører vores tilfredshedsundersøgelser og spørger til hvad, der kunne få vores gæster til at besøge os noget oftere, siger Jan Ringtved, biografchef i Nordisk Film Biografer Kennedy.

- Derfor lancerer vi nu modellen i Aalborg. Abonnementet tilbydes i Kennedy-biografen, og vi glæder os til at se, hvad aalborgenserne synes om tilbuddet, som er et helt nyt produkt i biografsammenhæng.

Nordisk Film Biografer er de første, som lancerer et egentligt biografabonnement i Danmark. Men lignende ordninger har længe været populære i udlandet både i Europa og USA. Abonnementet til biografen kan sammenlignes med at have et årskort til Fårup Sommerland, Aalborg Zoo, Tivoli eller Legoland, forklarer Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer:

- Mange af vores gæster har efterspurgt et årskort eller en abonnementsløsning, så de kan opleve biograffilm uden tanke på billetprisen, som er betalt på forhånd, siger han i pressemeddelelsen.

- Samtidig skal det være så nemt som muligt at komme ofte i biografen, hvor udbuddet af nye premierefilm, både danske og udenlandske, er stort og varieret. Derfor glæder vi os til nu at lancere BIOPLUS Unlimited og se hvordan gæsterne tager imod det i Aalborg Kennedy.

Når Nordisk Film Biografer lancerer abonnementsordningen, lægges der ud med blandt andet den længe ventede 25. James Bond-film No Time To Die og senere gensyn med filmuniverset Ghostbusters.

Også store danske film som Ole Bornedals Skyggen i mit øje samt Hvidstengruppen: De Efterladte kommer på det store lærred i løbet af efteråret. Og til jul vender Spiderman tilbage sammen med flere store børnefilm, bl.a. opfølgeren til den populære Syng.

Du finder mere info her