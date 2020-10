Forslag i Folketinget om Naturnationalpark Han Herred

HAN HERRED: Jammerbugt Kommune er nu i dialog med folketingsmedlem Susanne Zimmer (Frie Grønne, tidligere Alternativet), Skørping, om Naturnationalpark Han Herred, som hun fremsætter forslag til folketingsbeslutning om med henblik på en første behandling før jul. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Jammerbugt Kommune

Naturnationalpark Han Herred er et projekt, som kommunalbestyrelsen ved dette års budgetlægning har bakket op med økonomi og med mulig formidling fra det tidligere asylcenter i Tranum:

- Han Herred har et oplagt naturareal til formålet med mange naturperler og et stort statsligt ejet areal, og Jammerbugt Kommunes forhenværende asylcenter vil kunne bruges som formidlingscenter, hvor borgerne kan opnå endnu mere kendskab til naturen - og ikke mindst, hvordan vi passer på naturen, siger Susanne Zimmer i pressemeddelelsen, mens borgmester Mogens Christian Gade (V) siger:

- For Jammerbugt Kommune har det været et ønske gennem længere tid at få etableret Naturnationalpark Han Herred. Vi står med et unikt areal til vildere natur, hvor vi kan efterstræbe vores strategi om at benytte og beskytte naturen. Vi har afsat 2 mio. kr. i budgettet hen over de næste fire år netop til dette formål.

Der har været et godt forarbejde til beslutningsforslaget - med opbakning lokalt og fra interessenter som foreningslivet og Naturstyrelsen, fremgår det af pressemeddelelsen.