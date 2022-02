Forsvandt samme nat som Oliver: - Det kunne have været min søn, der lå i fjorden

Af hensyn til sin søn, ønsker Christian ikke sit efternavn frem. Det Nordjyske Mediehus kender Christians fulde navn og identitet.

AALBORG:Klokken kvart over to natten til fredag ringer Christians telefon, mens han ligger og sover. Det er sønnen på 18 år, der er på vej hjem fra Jomfru Ane Gade og vil hentes.

- Det er ikke første gang, jeg henter ham, men det er første gang, han er i den tilstand, fortæller faren.

Det er den samme aften, hvor den jævnaldrende Oliver Ibæk Lund falder i havnen efter en bytur - sidst set i live ved springvandene på Toldbods Plads.

- Min søn er er totalt usammenhængende i telefonen og umulig at forstå. Jeg kan høre, at noget er helt galt. Han er helt sikkert ikke fuld, men tydeligvis meget påvirket af stoffer. Han kan ikke forklare mig, hvor han er, fortæller Christian.

En dyne af sorg

Den første weekend efter genåbningen af nattelivet tegnede for manges vedkommende til at blive én stor fest. Men i dagene efter har to tragiske hændelser lagt sig som en dyne af sorg over byen.

Politiet formoder, at 22-årige Mia Skadhauge Stevn blev dræbt, efter hun satte sig ind i en bil på Vesterbro tidligt søndag morgen.

Og efter en storstilet aktion langs havnen og på fjorden, indstillede Nordjyllands Politi torsdag eftersøgningen af Oliver Ibæk Lund, som forsvandt natten mellem fredag og lørdag. Overvågningsbilleder viser Oliver falde i fjorden, og politiet formoder, han er druknet.

Christians søn og Oliver Ibæk Lund kender ikke hinanden og møder heller ikke hinanden på noget tidspunkt. Alligevel løber det koldt ned ad ryggen på Christian, når han fortæller episoden, der kunne have endt helt anderledes.

En time i panik

Christian vælter ud af sengen efter opkaldet og klæder sig hurtigt på, for han har på fornemmelsen, at det skal gå stærkt.

Med mange år som soldat bliver Christian fokuseret og skarp i hovedet.

- På vej ind til Jomfru Ane Gade har jeg løbende kontakt med min søn. Først er han for enden af Jomfru Ane Gade. Lidt senere ved og nogle springvand. Gåsepigen foreslår jeg, hvilket han godkender.

- Næste opkald et minut senere er han ved McDonalds på Nytorv eller på vej derhen, hvorefter jeg tænker, det er springvandet ved Toldbod Plads, han mente før.

Christian vælger at blæse på skiltning om forbud mod standsning, og kører direkte mod McDondalds på Nytorv, hvor han må forklare sig overfor politiet, som efter en meget kort og kontant forklaring tilbyder at køre en runde og hjælpe med at lede efter ham og får et kort signalement.

Her finder han også kammeraten, der desperat leder efter sin ven, efter han forsvandt fra ham i Jomfru Ane Gade.

- Jeg får fat i min søn over telefon igen, og han får sagt noget med Musikken Hus. Det betyder, han bevæger sig langs havnen. Jeg trykker bare på speederen. Jeg finder ham heldigvis i tide ved Musikkens Hus med retning fra havnefronten.

- Men han var fuldstændig væk. Han talte usammenhængende og var tydeligt påvirket af andet end alkohol, som han ikke selv var klar over, han havde indtaget, fortæller Christian.

Derfor anmeldte familien det til politiet næste dag.

Enhver forældres frygt

Dagen efter kan både far og søn læse om den 21-årige Oliver Ibæk Lund, der er faldet i Limfjorden - næsten samme tid og sted, hvor de selv samme nat havde oplevet en episode, der kunne have endt grueligt galt.

- Som soldat har jeg set lidt af hvert. Men når man først står i det her selv, og det handler om ens børn, så bliver man bange. Jeg var rædselsslagen. Min søn kunne lige så godt have ligget i den fjord lige nu, siger Christian.

Olivers situation er desværre ikke enestående, og han er langt fra den eneste, som har mistet livet i fjorden efter en tur i byen. Det får nu fungerende borgmester Helle Frederiksen til at overveje, om der skal laves flere foranstaltninger for at forhindre, det sker igen.

- Jeg tænker altid, at sådan en tragisk situation og hændelse giver anledning til, at man lige får kigget på, om det er, som det skal være, sagde hun torsdag til Nordjyske.

