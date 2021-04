Genåbning: Jeg har det vildeste adrenalinrush

AALBORG:Et bredt politisk flertal har natten til fredag besluttet at genåbne hurtigere end ventet efter nedlukningen. Det skyldes den positive udvikling af smittetrykket. Det betyder, at der fra den 21. april ikke skal fremvises coronapas ved udendørsservering, og at der bliver åbnet for indendørs servering. Og det er en nyhed, der bringer smilet frem i branchen.

- Pilen peger helt klart opad, det er jo superpositivt. Det, at vi har fået et ekstra ben at stå på med servering indendørs, giver os jo et ekstra ben at stå på. Vejret er jo lunefuldt, så det at man kan tilbyde indendørs servering - godt nok med coronapas - giver os en ekstra mulighed.

- Nu kan gæsterne jo planlægge lidt mere ud i fremtiden, lyder det fra Martin Klyvø fra Caféministeriet.

Indtil i går skulle man kunne fremvise coronapas, hvis man ville spise udendørs. Dette er ikke længere et krav.

- Nu har vi en terrasse til de gæster, der spontant får lyst til at komme på café og få en burger eller en øl. Det er to gode punkter, der er gået i opfyldelse for os. Nu har de også hævet antallet i forsamlingsforbuddet, og allerede i dag har jeg fået to forespørgsler på lidt større selskaber på grupper over 10 personer. Man kan bare se, at det lysner nu, fortæller Martin Klyvø.

Martin Klyvø fra Cafe ministeriet er helt klar til at tage imod gæsterne. Foto: Niels Skovmand

Udsigten til den tidligere åbning giver lidt mere travlhed, men alt er klar.

- Det er mere eller mindre de samme vilkår, vi havde, da vi lukkede ned sidst. Der havde vi vænnet os til lidt færre gæster, og vi blev bedre til at udnytte de få bordene. Med terrassen som det ekstra ben, kan vi godt leve med det her. Nu skal vi have endnu lavere kontakttal og styr på smitten, så vi kan komme tilbage til normalen, lyder det fra Martin Klyvø.

Nu er der altså igen udsigt til den spontane cafétur, og til den del er de også klar. Der er varmelamper, og der blevet indkøbt ekstra tæpper.

- Vi får lidt ekstra travlt de næste dage, men vi var jo indstillet på at tage chancen med at åbne den 21. april, så vi var allerede ved at gøre klar, og det bliver vi. Vi har lavet vagtplaner og personalet er kaldt ind. Der er måske nogle, der har lidt mere travlt, da de nok havde regnet med at åbne den 6. maj, lyder det afsluttende fra Martin Klyvø.

Hos restaurant San Giovanni er der også smil på læberne, hvor restauratør Mikele Volpi vågnede tidligere end normalt.

- Jeg tror, at jeg har det vildeste adrenalinrush, og det har jeg haft de sidste par timer. Vi skal nok blive klar. Det bliver vi i hvert fald. Der er stadigvæk mange ubekendte i forhold til hjælpepakker og det ene og det andet. Det vigtigste for os nu er jo at se, om vi kan få nok varer hjem. For vores vedkommende gælder det om, at vi bare skal have åbnet, fortæller en meget glad Mikele Volpi.

Under den seneste nedlukning har de på San Giovanni holdt gang i køkkenet med take-away.

- Vores køkken er i gang, og det skal ikke startes op efter fem måneders dvale. Så det gør det lidt nemmere. Vi bruger jo mange specialprodukter fra Italien, som ikke når at komme hjem, men vi har jo selvfølgelig varer på hylderne, så selv om vi ikke kan starte op med hundrede procent, så skal vi nok sørge for at gæsterne får noget god mad og drikke, lyder det fra Mikele Volpi.

Mikele fra San Giovani har travlt med opkald fra gæsterne. Foto: Claus Søndberg

Personalet er ikke noget problem, for under hele nedlukningen har de ikke været opsagt.

- Nogle af dem har vi haft inde, fordi vi har kørt med take-away, og vi har også holdt vores elever i gang. Det lønner sig, at vi har beholdt den lønudgift, så vi er hurtigt i gang. Det kan godt være, at hjulene skal smøres lidt og at der skal bankes lidt rust af, men vi bliver klar. Nu skal vi vænne os til, at vi ikke skal servere mad i alubakker, og at vi rent faktisk kan servere ved bordene, lyder det fra Mikele Volpi.

Med de nye regler, der også ændre på åbningstidspunkterne, må der nu også holdes åbent til klokken 23.

- Vi havde bedt om at holde åbent til klokken 24 i branchen, men har fået lov til at holde åbent til klokken 23. Det er da bedre end klokken 22. Det er jo fedt, at der er et lys for enden af tunnellen. Vi var jo bange for, efter den sidste nedlukning, om folk ville turde at tage ud at spise, men det vil de heldigvis gerne, lyder det afslutningsvist fra Mikele Volpi.