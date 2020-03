Genbrugspladsen åbner for private tirsdag

MORS:- Vi er glade for at KL og myndighederne har lyttet til os, siger Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), efter at Styrelsen for Patiensikkerhed lørdag gav meddelelse om, at det sundhedsmæssigt er forsvarligt at åbne genbrugspladsen, hvis man tager de nødvendige forholdregler, og at Kommunernes Landsforening (KL) derfor har ændret sin anbefaling til at åbne, hvis man sikrer adgangsbegrænsning.

Så Morsø Kommune følger rådene og åbner. Kommunen skal sikre, at borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet. Derfor skal antallet af borgere begrænses i forhold til pladsens areal og indretning. For Morsø Kommunes genbrugsplads på Nørrebro betyder det, at der kun må være 10 biler ad gangen. Derudover sørger man for hyppig rengøring af kontaktpunkter for yderligere at minimere smitterisikoen. Der opfordres til, at man medbringer sine egne haveredskaber til brug ved aflæsning - for at minimere smitterisiko.

Genbrugsbutikken vil fortsat være lukket, da der vil være en øget risiko her.

- Det er godt, at fornuften sejrer. Dog vil vi anbefale, at man ikke bare kører af sted tirsdag morgen. Overvej gerne, om man kan vente lidt med sit affald. Dermed kan man undgå at sidde i kø og samtidig være med til at tage lidt af presset på pladsen. Det vil helt sikkert også være værdsat hos medarbejderne, som skal håndtere den nye situation, siger Meiner Nørgaard (DF), formand for kommunalbestyrelsens teknik- og miljøudvalg.

Spørgsmålet om genbrugspladserne har løbende været diskuteret. Dels i den administrative coronaberedskabsgruppe og i udvalget. Både den administrative gruppe og hele udvalget bakker op om at åbne op for pladsen - under de skærpede forholdsregler.