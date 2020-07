Godt vejr gav fantastisk Thy Rock 2019

THISTED:I sommeren 2019 skinnede solen fra en skyfri himmel, og temperaturerne var til mere end almindeligt ”ølvejr”, da de knap 10.000 gæster indfandt sig til Thy Rock. Og det kan ses på fjorårets resultat, som nu er gjort op og blev præsenteret på foreningen Thy Rocks generalforsamling onsdag. Det fremgår af en pressemeddelelse:

- Vi omsatte for ca. 10 mio. kr., og det samlede resultat til udbetaling bliver på 960.000 kr. til fordeling blandt de otte foreninger, hvilket giver 120.000 k. til hver. Det er et fantastisk resultat, siger Hans Peter Jarl Madsen, kendt som HP, der er formand for Thy Rock.

De otte foreninger er Hurup Forenings Samvirke, Midtthy Håndboldklub, Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening, Sjørring Boldklub, Sjørring Håndboldklub, Nors Boldklub, Northy Idrætsforening og TIK Håndbold fra Thisted, og det er i øvrigt dem, der stiller med de ca. 1100 frivillige, der hvert år kræves for at gennemføre et arrangement som Thy Rock.

En af årsagerne til de mange gæster var, fremgår det, udover det gode vejr, musikprogrammet:

- Vi fik meget ros for vores musikprogram. I 2019 var det toppen af dansk musik, der besøgte Dyrskuepladsen i Thisted. Med navne som Nephew, Rasmus Seebach, DAD, Folkeklubben, Suspekt, Gnags, Vi Elsker 90’erne, havde vi nogle af de største danske band på besøg. Musikprogrammet i Sparekassen Thy teltet var også godt, og Den Lille Vilde med Thisted Kommune, Tingstrup Skole, Musikskolen og Rytmus som samarbejdspartnere, havde et af sine bedste år, hvor scenen var flyttet ind på pladsen, og der var mange gæster til alle koncerterne. Der skal lyde en stor tak til Chris Poulsen og Jesper Bunk, som står for Den Lille Vilde, sagde Hans Peter Jarl Madsen.

Der opstod ingen problemer under afviklingen af festivalen 2019, fremgår det:

- Hele vores ”lille landsby” kørte stort set uden problemer, så stor ros til alle ansvarlige, sagde Hans Peter Jarl Madsen.

Han roste også myndighederne for et godt samarbejde.

- Igen skal der lyde en stor tak og ros til politiet og de orange vagter, SSP og samaritterne for et godt samarbejde. Vi fik igen stor ros fra politiet for vores måde at arrangere Thy Rock på, fortalte Hans Peter Jarl Madsen, der fortsatte:

- Vores 1100 medhjælpere var igen i særklasse og helt fantastiske. Vi havde igen hjælpere, som havde taget fri fra arbejde for at hjælpe i ugen op til Thy Rock. Det er imponerende. Og stor ros til hele køkkenholdet, som står med mad til alle vores medhjælpere, både i ugen før og under festivalen.

Men Thy Rock henter også hjælp udefra:

- Vi havde 20 drenge og piger i praktik fra EUC/KKU. Sjørring Produktionsskole var igen en stor del af Thy Rock, bl.a. med hjælp til opbygning af vores ”Beach Bar”, sagde formanden.

Han sluttede beretningen med at rose samarbejdet med hovedsponsorerne Royal og Sparekassen Thy samt Thisted Forsikring og netIP, der var sponsorer på Den Lille Vilde, ligesom Thy Mors Energi er en af de vigtige partnere omkring Thy Rock.