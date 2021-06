Grønt lys til Vor Frue: Sogn åbner med øjeblikkelig virkning

AALBORG:Du kan igen komme i skole og besøge kulturinstitutioner som Musikkens Hus og Nordkraft.

Her klokken 14 fredag genåbner Vor Frue Sogn efter at have været lukket ned den seneste uge.

- Det er rigtig dejligt at se, at den indsats, vi har gjort, nu bærer frugt, siger Jan Nielsen, der står i spidsen for Aalborg Kommunes coronaberedskab.

Genåbningen kommer ikke som nogen egentlig overraskelse, for sognet har siden nedlukningen 5. juni haft smittetal under grænseværdierne.

Disse ting genåbner i Vor Frue - Sønderbroskolen - Ung Aalborg (Nordkraft) samt Blok X, Kulturskolen (Nordkraft) - Uddannelseshuset og Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg (Kayerødsgade) - Vester Mariendals udskoling i Kjellerupsgade Ungdoms og voksenuddannelser - Tech College - Friis, Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg Kulturinstitutioner m.fl. - Utzon Center - Musikkens Hus - Aalborg Hovedbibliotek - Nordkraft: Kunsthal Nord, Skråen (og Karolinelund), Teater Nordkraft, Biffen - Jazzarkivet - Stadsarkivet Folkeoplysende foreninger - Bethaniakirkens Ungdom - Bethelkirken (Klub 14) - DBS Aalborg 1 - Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg - Limfjordsbanen, Aalborg Veterantog - Musikforeningen Quinten - Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund - SFU-Aalborg - Sportskarate.dk - Aalborg Martial Arts - Aalborg Skakforening af 1889 - Aalborg Taekwondo Klub - Aalborg Tennis (Nordkraft) - LKB-Gistrup (Nordkraft) - Vejgaard Gymnastik (Nordkraft) - Lindholm Gymnastik (Nordkraft) - Aalborg Seniorsport (Nordkraft) - RKG Gymnastik (Nordkraft) - Kulturforeningen Baghuset Aftenskoler - Den Rytmiske i Nordkraft - AOF, Kayerødsgade §18 foreninger - Asylforum - FitForKids (sønderbroskolen) - Lejerens frie retshjælp - Elsk Aalborg - Bethaniakirken Aalborg - Forbrugerrådet Tænk (hovedbiblioteket) - Foreningen Far (hovedbiblioteket) - LGBT Kommercielle fitnesscentre - Fitness World, Nytorv - DGI, Teglgårds Plads - Thimms, Gørtlervej - Crossfit North, Hjulmagervej - Unlimited Performance VIS MERE

Og Vor Frue Sogn kan inden for de kommende dage få følge af de to øvrige nedlukkede Aalborg-sogne - Vor Frelsers og Budolfi.

For anden dag i træk er Budolfi under grænseværdierne og kan dermed begynde at se frem mod en genåbning om fem dage.

For første gang er Vor Frelsers ligeledes under værdierne og kan altså - hvis alt fortsætter som nu - åbne om seks dage.

- Det sker rigtig godt ud, og jeg er optimistisk i forhold til, at vi vil se en genåbning af de to sogne i næste uge, siger Jan Nielsen.

En af de institutioner, der har været hurtig til at åbne efter nyheden om genåbningen af Vor Frue Sogn, er Hovedbiblioteket. Her fortæller man i en pressemeddelelse, at biblioteket er tilbage ved normalen, og at du kan besøge det allerede her i eftermiddag.

Generelt fortsætter smittetallene i Aalborg med at falde og fredag er incidenstallet faldet til 138,59 og kommunens incidenstal bliver nu for første gang i mange dage karakteriseret som 'lav incidens' af Statens Serum Institut.