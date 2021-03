Halvmaraton i Aalborg må aflyse - igen

AALBORG:Det bliver heller ikke i år, at Aalborg Halvmarathon kan gennemføre en af forårets store motionsbegivenheder.

For andet år i træk må DGI aflyse det store motionsløb i Aalborg. Det er selvfølgelig corona og diverse restriktioner, der driller organisationen.

Halvmaraton skulle have været afviklet 9. maj, men det er umuligt, skriver DGI på løbets Facebookside.

Man vurderer, at det heller ikke er en mulighed at flytte løbet til efteråret, for der vil det komme til at konkurrere med lokale motionsløb med lang tradition, og det ønsker man ikke.

Derfor har bestyrelsen altså besluttet at aflyse Aalborg Halvmarathon 2021 og i stedet satse på et nyt løb næste forår, 22. maj 2022.

Alle, der er tilmeldt halvmaraton, får en mail om, hvordan man får refunderet sit deltagergebyr.

Corona får også indflydelse på den populære WALKin gennem Limfjordstunnelen. Den fælles gåtur skulle have været gennemført 8. maj, men heller ikke det er realistisk. DGI flytter derfor arrangementet til 14. august 2021 - stadig med mulighed for at gå gennem tunnelen. Er du tilmeldt, bliver du automatisk overført til den nye dato, og også her får man en direkte mail.