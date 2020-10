Efter coronasmitte: Hans Nielsen på vej hjem fra Polen

Hans Nielsen blev ramt af Corona-virus op til årets Speedway of Nations VM-final i Polen, men nu har lægerne givet grønt lys, så han kan flyve hjem. Han er raskmeldt og ventes at ankomme onsdag.

- Jeg havde syv-otte dage hvor jeg virkeligt lå underdrejet med symptomer som minder om en voldsom influenza.

- I hele forløbet er jeg to gange dagligt blevet tilset af en polsk læge, ligesom jeg har fået stor støtte af Danmarks Motor Union og Danmarks Idrætsforbund, der har sørget for alt det praktiske og forsikringsmæssige, men også givet mig telefoniske konsultationer af deres tilknyttede læge Peter Andersen, fortæller Hans Nielsen på telefon fra Lublin.

Fra hotellet kunne landstræneren se det danske landshold med Anders Thomsen, Leon Madsen og Marcus Birkemose vinde bronze i en regnvejrsplaget VM-finale.

Lægerne er nu klar til at udskrive Hans Nielsen. Privatfoto

For nogle dage siden blev Hans Nielsen flyttet til en andet hotel, som ligger tæt på et af Lublins hospitaler.

- Det nye hotel har nærmest en hel afdeling for gæster med coronavirus, som dagligt er i kontakt med hospitalet.

- Vi ser ikke hinanden, og maden bliver sat uden for hver dør, så det er lidt specielt. Men jeg har heldigvis ikke haft vejrtrækningsproblemer, hvilket er den almindelige årsag til indlæggelse.

- De daglige tjeks på hospitalet har være gode.

- Det er derfor at jeg kan komme hjem onsdag, siger Hans Nielsen.

Landstræneren når dog ikke hjem til sønnen Daniels 25-års fødselsdag i dag tirsdag.

- Desværre må jeg nøjes med at sige tillykke her fra Lublin, men vi finder nok på noget når jeg er hjemme, smiler Hans Nielsen i telefonen.

Han har i forvejen et særligt forhold til byen i det sydøstlige Polen, for det var netop i Lublin, at Hans Nielsen skabte polsk speedwayhistorie, tilbage i 1989, ved at blive den første verdensmester som blev tilknyttet en polsk speedwayklub.

Klubbens nuværende præsident, Jakub Kepa, har også støttet Hans Nielsen under det ufrivillige ophold i byen.