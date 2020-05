Har du hørt den? Kunstnere laver støttesang for børn

AALBORG:Jonny Hefty, Jamie Talbot fra X Factor, Claus Hassing fra Bryan Adams Tribute Band og Camille Haven fra Voice Junior.

Det er bare nogle af de lokale kunstnere, der netop har sendt støttesangen "Her Hvor Vi Er" og en tilhørende musikvideo på de sociale medier.

I alt medvirker 19 mere eller mindre kendte nordjyske kunstnere på sangen, som skal samle penge ind til Ungdommens Røde Kors Aalborg. Pengene er øremærket til børn og unge, der i her i coronatiden er spærret inde i hjem fyldt med vold, misbrug og psykiske lidelser.

- Initiativet kom, da jeg selv oplevede, hvordan min dreng trivedes hjemme hos mor og far i denne nedlukning, og det skærer mig dybt i hjertet, at der er langt flere børn, end man regner med, der i denne tid har været vidne til traumatiserende hændelser, som ingen børn bør opleve, siger Mai Skytte, der er initiativtager til det musikalske projekt, i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Traumerne kan ikke vaskes bort, men gode oplevelser og nærvær fra de frivillige i Ungdommens Røde Kors kan forhåbentligt bidrage til velfortjente lykkeglimt.

LÆS OGSÅ: - Aalborg har et meget favnende miljø

Mai Skytte fik sidste år en andenplads i talentshowet All Together Now på Kanal 5 og er også kendt under kunstnernavnet Mina Jung.

Videoen til "Her Hvor Vi Er" er på ganske få dage streamet flere end 25.000 gange og har fået 300 delinger.

Du kan se videoen og læse mere om de 19 kunstneres projekt ved at trykke her