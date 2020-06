Har du set den? Lars står bag vild dinoudstilling i zoo

AALBORG:Den er enorm.

Som den står der på sin blomstereng og kigger mod Mølleparken, føler man sig uvilkårligt meget lille.

Heldigvis er den 22 meter lange Brontosaurus helt igennem fredelig. For ligeså livagtig den er, ligeså kunstig er den, Aalborg Zoos seneste tilføjelse til havens populære samling af dinosaur-figurer.

- Den er virkelig imponerende, slår Lars Jeppesen, der står bag årets udstilling, Extinction, fast.

Og der er egentlig ikke grund til at sige mere. For det er netop det, den er. Imponerende.

Det samme kan man sige om udstillingen af de omkring 20 dinosaurer i alle størrelser.

Selv om du måske har set figurerne et af de tidligere år, haven har haft besøg af fortidskæmperne, så har du aldrig set dem sådan her før. For der findes ganske enkelt ikke en lignende udstilling.

Lars Jeppesen har brugt en del kræfter på at få naturens egne materialer med i Extinction - blandt andet har han fået flere væltede træet fragtet op fra Rold Skov. Foto: Bente Poder

Bjørnemand og dinoer

I måneder har Lars Jeppesen, som også stod bag Jul i Zoo, googlet dinosaurudstillinger for at blive inspireret til at lave den helt rigtige opsætning.

- Men på et tidspunkt gik det op for mig, at når man udstiller den slags, er det altid noget med, at beskueren skal gå fra dyr til dyr og sige: ”nøj, den er godt nok stor” og ”nøj, den er godt nok også stor”. Og det var bare ikke det, jeg skulle, forklarer han, mens han viser rundt i figurernes residens på forpladsen eller flisområdet.

Men allerede før, vi når så langt, har dinoerne gjort deres indtog.

Den ikoniske bjørnemand lige efter indgangen har nemlig fået selskab af et par velvoksne vanddyr i bassinet.

- Jeg var i tvivl om, jeg kunne sætte noget ind sammen med ham, for bjørnemanden er noget særligt for haven. Nogen kunne måske opfatte det som blasfemi. Men i nyhederne så jeg et indslag fra Roskilde Domkirke, hvor alle kongerne og dronningerne ligger begravet, og hvor man var begyndt at give high five til konfirmanderne. Når man kan det, kunne jeg se, at man også kan ændre midlertidigt på bjørnemanden, ler han.

Extinction er lavet i flere spor, så der er noget for både børn, teenagere og de, der vil lære mere om dinosaurer. Ellinor og Gustav, der er på zootur med deres mor, synes, det er flot og må rundt mellem figurerne flere gange. Foto: Bente Poder

Udstilling for alle

Lars Jeppesen taler hurtigt. Der er mange tanker og ideer bag det månedlange arbejde med at få udstillingen til at tage form.

Grundtanken er, at vi skal have eller rettere selv skabe fortællinger om de magiske dyr. Dinosaurerne er derfor sat op i små scenerier, der hver især skal inspirere vores fantasi og forestillingsevne.

Han har helt bevidst forsøgt at lave flere lag i fremvisningen af de store dyr, for han ved, at det er mange forskellige gæster, der skal se den - nogle med barnlig begejstring andre med en mere faglig tilgang.

- Derfor har jeg skabt tre lag. Et til børnene, der gerne vil løbe rundt og opdage de mange detaljer, et til teenageren som gerne vil tage den fede selfie og så et til dem, er der vant til at komme i zoo og gerne vil nørde lidt mere viden om dyrene, forklarer han.

- Prøv lige at se her, afbryder han igen sig selv ud for et halvblodigt skue af nogle mindre dyr, der kæmper mod hinanden.

Han har fået øje på en detalje, han lige vil dele.

- Ved, du hvornår blomsterne opstod, spørger han og svarer i samme sætning, at det var samtidig med dinosaurerne.

Derfor synes Lars Jeppesen også, det var nærliggende, at den stor planteædende Brontosaurus skulle have masser af blomster at gå rundt i.

- Jeg har generelt gået meget op i, at det skal være fagfakta. Det skal være ægte, men selvfølgelig er der også lidt kunstnerisk frihed i det, siger han.

Dinoerne er sat op i små tableauer, så der er liv i udstillingen. Foto: Bente Poder

Lys og skygge

Det farverige blomsterunivers står i skærende kontrast til det efterfølgende scenarium.

Her har en meteor ramt jorden, og alt er så at sige sprunget i luften.

- Jeg har forsøgt at arbejde med det naturlige lys og skygge, som de store træer giver. Det mørke område viser dinosaurernes forsvinden fra jorden for 56 mio. år siden og er bygget op med masser af væltede træer og trærødder.

- Jeg har brugt nogle naturlige materialer, som vi har kunnet få fra skoven, fortæller han og peger på en af de store stammer, som ligger på jorden komplet med rodklump.

- Det tog en hel lastbil bare at transportere den der. Og de troede godt nok, jeg var blevet skør, da jeg forklarede, at de endelig ikke måtte ryste roden for meget, for det skulle se naturligt ud med jord på klumpen, griner han.

Ved siden af dinosauerne er der et vidensspor, hvor man kan læse mere om dyrene. Foto: Bente Poder

Årets dinosaurudstilling var planlagt til at åbne i april, men coronaen satte som bekendt en stopper for zoos forårsplaner. Men selv om Lars Jeppesen godt kan ærgre sig på havens vegne over den skæve start på højsæsonen, så har lukkeugerne betydet, at der er blevet endnu mere tid til at dekorere og gå i detaljer.

- Vi ved jo, at det virkelig betyder noget, hvordan vi oplever en attraktion i dag. Der skal gerne være noget for alle, og fordi jeg selv interesserer mig for historie, skal der gerne være noget fagfakta og funfakta og ikke alt for meget tivoli over det. Jeg synes, det er lykkedes meget godt. Det har i hvert fald været fantastisk at lave, fastslår han.

Dinosaurudstillingen Extinction kan ses til 18. oktober i år.