Har du set det? Kendt skulptur pakkes ind

AALBORG:Aalborg Kommune fik for nogle år siden gennemgået hele sin samling af udendørs skulpturer og springvand med henblik på at lave en plan over, hvilke værker der trængte mest til en kærlig hånd. Nu er turen kommet til skulpturen”’By og Land” på Vangs Plads ved Østre Anlæg, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Skulpturen blev udført af Hugo Liisberg i 1935. Den er støbt i cement og blev oprindeligt rejst af Aalborg Portland og andre lokale cementfabrikker for at vise materialets alsidighed. Derfor er skulpturen meget bevaringsværdig, da den både er af høj kunstnerisk kvalitet samt af stor lokal og national betydning. Den vidner om en tid, hvor det moderne gennembrud buldrede frem i Aalborg og de teknologiske fremskridt blev hilst velkommen i byen og på landet.

- Når man tager skulpturens alder i betragtning, har den egentlig holdt sig overraskende godt. At det nu er nødvendigt at stabilisere skulpturens overflade, skyldes vejr og vind, men hovedsageligt også en tidligere tiltrængt, men lidt for grundig afrensning, fortæller konservator Katja Sonne-Hansen.

Skulpturen renoveres fra 3. august og ind i september. Den vil være overdækket i hele perioden. Aalborg Kommune

Det er firmaet Nordisk Konservering, der har lang erfaring med bevaring af kunst i store formater, der kommer til at stå for det praktiske arbejde med skulpturen. De forventer at kunne påbegynde arbejdet 3. august og være færdige i september 2021, da der kun kan arbejdes på skulpturen i sommerhalvåret. Skulpturen vil stå overdækket i hele perioden. Udover at finde frem til en behandling, der kan sikre bevaring af overfladen, vil skulpturens indvendige konstruktion også blive nærmere undersøgt.

Nysgerrige er velkomne til at stille spørgsmål til konservatorerne, når de arbejder på skulpturen. Og skulle der tilfældigvis være en læser, som ligger inde med fotografier fra skulpturens opførsel i 1935, er By- og Landskabsforvaltningen meget interesseret i at høre fra vedkommende på på telefon 99 31 20 00 eller park.natur@aalborg.dk.