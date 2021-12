Havde billetter et år i forvejen - men elevatoren virkede ikke

AALBORG:Beslutningen blev taget på juleaftensdag sidste år. 75-årige Grethe Mortensen fra Brønderslev og hendes mand skulle endelig til julekoncert med Oslo Gospel Choir.

- Koncerterne plejer at være meget populære, så vi bestilte billetter næsten et år i forvejen, og allerede dengang var der ikke mange tilbage, fortæller Grethe Mortensen om det, der skulle være et musikalsk højdepunkt i juletiden her et år efter.

Derfor besluttede de også at køre hjemmefra i usædvanlig god tid lørdag 4. december, fordi de vidste, at sneen kunne give længere tid på landevejene. Her blev de dog positivt overraskede - motorvejen var helt ryddet for sne, og de kom frem uden problemer.

Den sparede tid fik de dog snart brug for til helt andre formål, som de ikke havde forudset.

Ved elevatoren fra parkeringskælderen og op til Musikkens Hus møder de nemlig en flok, som ved første øjekast ser ud til at være i hyggelig samtale, mens de venter på elevatoren. Men da ægteparret kommer tættere på, forstår de, at elevatoren er ude af drift.

- Der står en mand med åndedrætsbesvær og flere med rollator, og så er både elevatoren og rulletrappen i stykker. Det står helt klart for os, at flere af de mennesker ikke har en chance for at komme op af den almindelige trappe, fortæller Grethe Mortensen.

Rulletrapperne virkede ikke, da Grethe Mortensen skulle til koncert i weekenden. Arkivfoto: Mette Nielsen

Hun har netop selv døjet med en voldsom lungebetændelse, og derfor ånder hun lettet op, da flokken fortæller, at der er sendt et frisk sendebud til receptionen for at bede om hjælp.

Der er dog stor skuffelse i flokken, da budbringeren vender tilbage med den melding, at der ikke er noget at gøre andet end at ringe til Aalborg Kommune - en melding, ægteparret efter store anstrengelser og luftpauser på trappen også får af kontrolløren, der tjekker coronapas.

- Jeg kan slet ikke forstå, at et hus, hvor man har så mange arrangementer, ikke tager ansvar for det, fortæller Grethe Mortensen.

Hun priste sig lykkelig for, at de var taget afsted i så god tid, at hun både kunne komme opad trapperne og have god tid til at få luft efterfølgende.

- Hvis vi ikke havde været der i så god tid, så skulle jeg have siddet og pustet i halvdelen af koncerten, og det havde nok ødelagt oplevelsen, fortæller Grethe Mortensen, som dog alligevel føler sig som en af de heldige ved dagens koncert.

- Jeg har det jo godt og er kun udfordret, fordi jeg har haft lungebetændelse, men normalt kan jeg fint gå på trapper, fortæller hun med henvisning til, at flere af de mennesker, de mødte ved elevatoren, var helt chanceløse og formentlig måtte tage hjem uden koncert.

Hun savner, at koncerthuset som minimum havde en knap, hvor man kunne tilkalde hjælp, og at de havde mulighed for at ringe efter en reparatør. Men da hun selv skulle hjem et par timer efter, var problemet der stadig.

Det får hende til at overveje, om hendes kulturelle oplevelser for fremtiden skal rykkes til Det Musiske Hus i Frederikshavn, hvor der er parkering nærmest lige foran døren.

Det er hamrende ærgerligt

Lasse Rich Henningsen er administrerende direktør i Musikkens Hus, og han er ærgerlig over den lørdagsoplevelse, Grethe Mortensen har haft.

- Vi har aldrig hørt om udfordringen før, men vi er enormt kede af, at nogen har været udfordrede, for vi er egentlig rigtig glade for de parkeringsmuligheder, vi har omkring Musikkens Hus, fortæller han.

Det er nemlig ikke Musikkens Hus, der ejer nogen af parkeringshusene - og heller ikke parkeringskælderen, som Grethe Mortensen og hendes mand var ved at strande i, og det gør problemet lidt svært at løse.

- Det er hamrende ærgerligt, men vi var jo mange, der havde nogle logistiske udfordringer i sidste uge, og vi ved ikke, om det var det, der var galt, men vi skal nok have det i mente, når vi taler med ejerne af parkeringshuset næste gang, siger han.

Han opfordrer dog til, at man i en lignende situation kontakter Qpark på det telefonnummer, der er anført på skiltene nede i parkeringskælderen.

Det var altså denne her parkeringskælder, Grethe Mortensen havde problemer med at komme op fra. Men selvom der står Musikkens Hus, så er det ikke Musikkens Hus, der ejer den, forklarer Lasse Henningsen. Arkivfoto: Mette Nielsen

Havde Grethe Mortensen ringet på det nummer, så havde hun sandsynligvis fået en medarbejder i røret, der kunne fortælle, at den famøse snestorm, der skabte problemer over hele Nordjylland i forrige uge også havde ramt parkeringskælderen.

Her var døren nemlig blæst op til teknikerrummet, som var blevet fyldt med sne, som siden var blevet til vand - og det er som bekendt ikke den bedste kombination med teknik.

- Vi var egentlig allerede opmærksomme på problemet lørdag morgen, men vi kunne faktisk ikke få fat på nogen til at reparere det før mandag morgen, fortæller Alex Pedersen, som er administrerende direktør hos Qpark.

Han har ikke oplevet problemet i samme grad før, for der bliver ofte ført tilsyn med teknikken. Han beklager, at gæsterne i Musikkens Hus skulle bøvle med det problem.

- Det, jeg er rigtig ærgerlig over, er, at vi ikke har fået hængt et skilt op, hvor der står, at vi kender til problemet og er i gang med at reparere det, siger han.

Han vil fremover arbejde på, at de hos Qpark bliver bedre til at skilte med tekniske nedbrud - og gerne inden bilen er kørt ned i parkeringskælderen, så dårligt gående og lignende har bedre mulighed for at vælge den parkeringsmulighed fra.