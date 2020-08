Havnen pløjes i Hanstholm

HANSTHOLM:Den sidste finpudsning af Hanstholm store havnebyggeri er i gang netop nu. Flere steder på den store byggeplads er der aktiviteter for at gøre resultatet af anlægsprojektet klar til aflevering.

Det skulle have været 31. august - men med aflyst dronningebesøg er afleveringen af Hanstholms nye havn udskudt til sidst i september.

- På vestmolen lægger vi nu de sidste sten ind mod land. Vi mangler endnu at få genopbygget hullet i bølgeskærmen, som vi har brugt som gennemkørsel i byggeriet af stenmole mod vest. Bølgeskærmen skal støbes op igen, og bagefter skal de sidste stenblokke på ydermolen lægges, siger Mogens Steen-Pedersen, projektchef ved Aarsleff AS, og fortsætter:

- Vi er også ved at fjerne det sidste af de tre yderste cassoner (sænkekasser, red.) yderst på den gamle vestmole, og arbejdshavnen, som vi startede med anlægge, er snart tømt for sten, grus og materialer. Ude i havnen er uddybningen ved at være færdig.

Tilbage er kun at rette havnebunden af. Derfor er der i denne uge besøg af specialfartøjet ”Rimfaxe R”, som med en slags plov retter de små toppe ud, der måtte være efter gravemaskinen.

Generelt mangler nogle små finishopgaver som lidt belægningsarbejde langs den nye dybvandskaj, hvor der i dag er grusbelægning, og så skal enden af den høje bølgebryder ved vestre tværmole lukkes af. Her blev en del af den fjernet, så der kunne laves kørevej til arbejdshavnen.

- Så alt i alt nærmer vi os slutninger, siger Mogens Steen-Pedersen, der videre fortæller, at Aarsleffs lejemål er sagt op i de gamle Smyrilline-kontorer.

- Indtil vi helt rejser, har vi vores kontor ude på Kai Lindbergsgade 200, siger Mogens Steen-Pedersen, der i øvrigt kun har ros til de mange lokale samarbejdspartnere, som har samarbejdet med Aarsleff AS om det store havneprojekt over de seneste par år.

- Vi valgte at benytte lokale firmaer. Det har været en fornøjelse. Vi har i samarbejde løst mange problemer hen ad vejen i en rigtig god dialog, og det kan jeg mærke har givet os en goodwill, der har styrket vores projekt samlet, lyder det fra projektlederen fra Aarsleff AS.