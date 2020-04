Her er datoen: Tough Trails vender tilbage i efteråret

AALBORG:Er du en af de seje der ikke går af vejen for et krævende forhindringsløb? Så er det her sikkert godt nyt til dig; Tough Trails har netop offentliggjort en ny løbsdato, det bliver 27. september i stedet for først planlagte 2. maj.

- Vi har valgt en søndag, da vi ved, at rigtig mange af de events, der var planlagt her i foråret, bliver rykket til efteråret. Vi satser på, at vi kan undgå flere løb på samme dag ved at vælge en søndag, siger arrangør Katja Christensen.

- Vi håber forsat, at folk vil bakke op om vores event - også på den nye dato.

Katja Christensen står i spidsen for Tough Trails. Arkivfoto: Teis Markfoged

Hun afslører samtidig endnu en nyhed, nemlig Tough Trails - Create your own way.

- Vi vil gerne give folk en mulighed for at holde sig motiveret her i denne svære tid, hvor vi løber hver for sig.

Katja Christensen fortæller, at du fra 2. april til 2. maj kan deltage i løbet, hvor man privat løber fem kilometer med 100 højdemeter. Undervejs skal man finde mindst fire forhindringer, som man forcerer og tager et billede af - det kan for eksempel være en bænk, et vandløb eller en træstamme. Resultat og billeder af de fire sjoveste forhindringer bliver lagt op på en fælles resultatliste.

- Når eventen slutter, sender vi en unik medalje til deltagerne for den seje indsats. Derudover er der præmie til den mest kreative forhindringsfinder, og blandt alle deltagerne vil der være et par lodtrækningspræmier, siger Katja Christensen.

- Vi håber, det kan få folk til at holde motivationen.

Tough Trails i Sohngårdsholmsparken finder som nævnt sted 27 september, og du kan deltage i Tough Trails - Create your own way fra 2. april til 2. maj. Du kan læse mere om begivenheden her